Lucio Redivo debutó con el Monferrato de Italia

Lucio Redivo hizo su presentación en la Serie A2 de Italia con el JB Monferrato. Fue victoria 93 - 87 para mantenerse como líder en el torneo. El bahiense, quien venía de una lesión, fue determinante con 31 pts.

Mejor debut imposible para Lucio Redivo en la Serie A2 de Italia. El bahiense, quien venía de jugar en México y con muchas dudas respecto a su futuro en Europa y América, finalmente hizo su presentación en su nuevo club JB Monferrato. Su elenco ganó 93 - 87 para mantenerse 4-1 en las posiciones y sumar su cuarta victoria consecutiva.

Redivo, quien estuvo lesionado, y del cual no se sabía si podía jugar, hizo su debut de la mejor manera. Cerró con 31 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, 6/7 en triples y 7 faltas recibidas ante Verona. El domingo chocará ante Pallacanestro Orzinuovi como local.

El bahiense escribió lo siguiente en su cuenta oficial de Instagram: “Bueno, después de unos meses muy duros cuando parecía que ya estaba todo listo para volver, una lesión me dejó afuera y pensé que me perdería toda la temporada. Con la ayuda de todos y gracias a Dios, fue mucho menos de lo que pensaba y hoy puedo decir que después de 10 meses volví a jugar un partido oficial!!! Estoy supercontento, primero que nada por el equipo que confió en mí y siempre me apoyó en todo momento y, segundo, porque la pierna no me molestó en ningún momento y estoy al 100%. ¡¡¡Ahora toca seguir trabajando y seguir mejorando día a día!!!”.



¿Gasol a Portugal?

El último partido oficial de Pau Gasol fue el diez de marzo de 2019, jugando para los Bucks de Giannis Antetokounmpo, Kris Middleton y compañía. Una lesión en el pie fue el último alfiler en su historial de contratiempos y hasta el momento no pudo volver al rectángulo de competencia. En medio de eso hubo rumores de que el Barcelona quería incorporarlo y de que los Lakers serían un buen destino en caso de que exista una oferta.

Pero también hubo un desconocido equipo que tuvo la osadía y el atrevimiento de ofrecerle un acuerdo. No es de la NBA, tampoco de la Euroliga. Ni siquiera pertenece a la acb o alguna competencia top del Viejo Continente. Se trata del Illiabum Clube de la segunda división portuguesa.

Con mucho ingenio, y en una excelente movida desde el punto de vista del marketing, el conjunto portugués vistió al español con sus colores muy parecidos a los de los Lakers y le envió una propuesta que, según sus directivos, es irrechazable.

Además, la escuadra hace referencia a la última entrevista de Pau Gasol en MARCA y exclama que gracias a ella se decidieron tratar de fichar al jugador. Hasta prometen que, si el interno dice que sí a su propuesta, la presentación oficial será en la plaza del pueblo y televisada a todo el país.

Esta es la inédita y seductora oferta del Illiabum Clube a Pau Gasol:

- Jugar en la capital portuguesa del baloncesto.

- Continuar vistiendo los colores similares a los de Lakers que tantos recuerdos le traen a este basquetbolista, tras compartir vestuario con leyendas como Kobe Bryant y Phil Jackson.

- Paseos diarios junto al mar en nuestras playas de Costa Nova y Barra.

- Visitas semanales al Acuario del Bacalao y el Museo de Barcos Santo André, Rota das Padeiras a cargo del Ayuntamiento de Ílhavo y entender el sentido del lema Mar por la tradición.

- Posibilidad de tomar un baño revitalizante en Barquinha.

- Un juego de loza de Fábrica da Vista Alegre y visita al museo y la tienda.

- Los días de partido tendrá derecho a un pollo asado de Farnel.

- ¡En cualquier partido en casa tendrás derecho a una merienda con un pada del Vale de Ílhavo o incluso un pan con chorizo!

También le informamos que tendrá un bono de suscripción sorpresa! Todo depende de ti, Pau Gasol. Con los mejores saludos, Illiabum Club.