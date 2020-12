Ciclista Juninense sigue entrenando con las chicas

Las chicas de los planteles de básquetbol del Club Ciclista Juninense arrancaron el mes pasado, con estrictos protocolos, a entrenar de cara a la nueva temporada de los campeonatos del Básquet Femenino.

Aún no se sabe a ciencia cierta cuándo se jugará, pero las chicas ya se preparan bajo las órdenes de la profesora Sandra Ibarra de Tamburini.

Hay que recordar que Ciclista fue el último campeón invicto del Provincial, logro que le permitió el ascenso al Torneo Federal Femenino por primera vez en la historia.

Además, en el torneo local de la Asociación Juninense, las dirigidas por Ibarra son pentacampeonas, por lo que estamos hablando de un ciclo exitoso.

Tanto la entrenadora como la comisión directiva no descartaban sumar refuerzos de la ciudad para hacer un equipo aún más largo y competitivo.





Ratifican las sedes y los grupos de la Sudamericana

Se volvió a reunir la Comisión de Liga de Clubes de Consubásquet. La entidad liderada por Marcelo Bedoya ratificó las sedes, los grupos y el calendario para la Liga Su-damericana Femenina 2020.

En el documento firmado como conclusión del encuentro se remarcó el agradecimiento a “las Federaciones Nacionales y sus clubes por el gran esfuerzo en la realización de la II edición de nuestra querida Liga de clubes Femeninos, esperamos ansiosos volver a tener el éxito de su primera edición”.

En cuanto a las fechas, quedó fijado que la Liga Sudamericana iniciará el 11 de marzo con la disputa del grupo “A” y terminará el 3 de abril, en la última jornada del Final Four.

Ese segmento “A”, que se disputará en Viña del Mar, estará integrado por Lobas (Chile), Sodie Doces (Brasil), Gimnástico (Chile) y Malvin (Uruguay).

La zona “B”, enclavada en Medellín, contará con la presencia del elenco campeón de Ecuador, que se conocerá en enero del próximo año, Amazonas (Venezuela), Leonas Inder de Medellín y Carl Z (Bolivia).

Por último, el “C” se desarrollará en Santiago del Estero y allí estarán los representantes argentinos: el local Quimsa y Berazategui. Además, Defensor Sporting (Uruguay) y Leonas Guaraníes (Paraguay).

Los ganadores de cada grupo más el mejor segundo se meterán en el Final Four, el cual está diagramado para el 1, 2 y 3 de abril, con sede para licitar.

Otra situación que quedó establecida es que tanto los clubes como las sedes tienen tiempo de hacer consultas y/o aclaraciones hasta el 15 de enero. Luego de esa fecha no habrá lugar para cuestionamientos de ningún tipo y “las faltas serán dirimidas con el Código de Disciplina”.

A continuación el fixture completo de primera fase:

Grupo "A" (Estadio Arlegui de Viña del Mar):

11 de marzo: Lobas - Sodie Doces; y Gimnástico – Malvin.

12 de marzo: Malvin - Sodie Doces; y Gimnàstico – Lobas.

13 de marzo: Lobas – Malvin; y Gimnástico - Sodie Doces.

Grupo "B" (Estadio Coliseo Iban de Beout o Universidad de Medellín):

18 de marzo: Campeón de Ecuador – Amazonas; y Leonas Inder de Medellín - Carl Z.

19 de marzo: Campeón de Ecuador - Carl Z; y Leonas Inder de Medellín – Amazonas.

20 de marzo: Amazonas - Carl Z; y Leonas Inder de Medellín – ante el campeón de Ecuador.

Grupo "C" (Estadio Ciudad de Santiago del Estero):

25 de marzo: Berazategui - Defensor Sporting y Quimsa - Leonas Guaraníes.

26 de marzo: Berazategui - Leonas Guaranies; y Quimsa - Defensor Sporting.

27 de marzo: Leonas Guaranies - Defensor Sporting; y Quimsa – Berazategui.