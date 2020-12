Argentino jugará mañana contra Libertad

Argentino enfrentará mañana viernes a Libertad de Sunchales, en un juego clave para meter puntos ante rivales directos en la tabla posicional.

El Turco entrena en doble turno y mira videos de su rival, para preparar el juego de la mejor manera posible. Son dos puntos clave para la tabla posicional. Jugarán desde las 19 en el estadio de Obras Sanitarias de la Nación.

Además, el sábado tiene otro partido importante ante Comunicaciones de Mercedes, Corrientes, desde las 21.30, también en el mítico estadio rockero.



Mañana

11 Atenas (Cba) vs Peñarol

11 Regatas vs Hispano

14 Instituto vs Obras

14 Olímpico vs Weber Bahía

16.30 Oberá Tc vs Gimnasia (Cr)

16.30 Quimsa vs San Lorenzo

19 Comunicaciones vs Ferro

19 Libertad vs Argentino

21.30 San Martín vs Boca (DirecTV)

21.30 La Unión Fsa vs Platense



Sábado 19

Weber Bahía vs Quimsa

Argentino vs Comunicaciones

Boca 96 vs Libertad 65

Ferro vs Olímpico

Gimnasia (Cr) vs La Unión Fsa

Hispano vs San Martín

Obras vs Atenas (Cba)

Peñarol vs Oberá Tc

Platense vs Regatas

San Lorenzo vs Instituto (11 hs. TyC Sports)



Martes 22

Olímpico vs Argentino

Regatas vs Gimnasia (Cr)

Comunicaciones vs Boca

Libertad vs Hispano

Oberá Tc vs Obras

San Martín vs Platense

La Unión Fsa vs Peñarol (19 Hs. DirecTV)

Quimsa vs Ferro

Atenas (Cba) vs San Lorenzo

Instituto vs Weber Bahía

Miércoles 23

Weber Bahía vs Atenas (21.30 TyC Sports)

Argentino vs Quimsa

Boca vs Olímpico

Ferro vs Instituto

Hispano vs Comunicaciones

Obras vs La Unión Fsa vs Obras Sanitarias

Gimnasia (Cr) vs San Martín

Peñarol vs Regatas

Platense vs Libertad

--

--> Festejo de Sacramento ante Golden State Warriors