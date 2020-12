Argentino jugará el viernes contra Libertad

Argentino jugará este viernes ante Libertad de Sunchales, en un juego clave para meter puntos ante rivales directos en la tabla posicional. Será desde las 18 en Obras Sanitarias de la Nación.

Además, el sábado tiene otro partido importante ante Comunicaciones de Mercedes, Corrientes, desde las 21.30, también en el mítico estadio rockero.

Ayer

Hispano 87 vs La Unión Fsa 71

Argentino 75 vs San Martín 83

Boca 71 vs Regatas 67

Weber Bahía 64 vs Comunicaciones 94

Ferro 75 vs Libertad 73

Peñarol 58 vs Instituto 83

Platense 50 vs Oberá Tc 65

Hoy

21.30 Obras vs Quimsa (TV TyC Sports)

Viernes 18

Atenas (Cba) vs Peñarol

Comunicaciones vs Ferro

Instituto vs Obras

La Unión Fsa vs Platense

Olímpico vs Weber Bahía

Oberá Tc vs Gimnasia (Cr)

Libertad vs Argentino

Regatas vs Hispano

San Martín vs Boca

Quimsa vs San Lorenzo (21.30 DirecTV)

Sábado 19

Weber Bahía vs Quimsa

Argentino vs Comunicaciones

Boca 96 vs Libertad 65

Ferro vs Olímpico

Gimnasia (Cr) vs La Unión Fsa

Hispano vs San Martín

Obras vs Atenas (Cba)

Peñarol vs Oberá Tc

Platense vs Regatas

San Lorenzo vs Instituto (11 hs. TyC Sports)

Martes 22

Olímpico vs Argentino

Regatas vs Gimnasia (Cr)

Comunicaciones vs Boca

Libertad vs Hispano

Oberá Tc vs Obras

San Martín vs Platense

La Unión Fsa vs Peñarol

Quimsa vs Ferro

Atenas (Cba) vs San Lorenzo

Instituto vs Weber Bahía

Miércoles 23

Weber Bahía vs Atenas (Cba)

Argentino vs Quimsa

Boca vs Olímpico

Ferro vs Instituto

Hispano vs Comunicaciones

Obras vs La Unión Fsa vs Obras Sanitarias

Gimnasia (Cr) vs San Martín

Peñarol vs Regatas

Platense vs Libertad.