Ciclista Juninense vuelve a los entrenamientos

Después de casi 9 meses de espera, Ciclista Juninense volverá a entrenar en el Coliseo del Boulevard, esperando la temporada 2021 de La Liga Argentina. Así lo confirmó el entrenador en jefe Daniel Jaule a Democracia. Además, habló de la construcción de su cuerpo técnico, llegando a un acuerdo con quien será su asistente.



La fecha de inicio de la Liga

“Con respecto al comienzo todos estamos esperando definiciones, los clubes junto a la AdC están trabajando para ver el formato del torneo, todo indica que será en febrero el comienzo, con los protocolos correspondientes”.



El proyecto

“El proyecto hasta fin de año -en la primera parte- era una etapa de conocimiento para después poder dar un diagnóstico. Asi fue que, semana tras semana, he trabajado junto a los entrenadores de formativas en eso, me gusta lo que he visto hay varios jugadores con proyección.

"También preparamos un plan para todas las divisiones del club, donde el cuerpo técnico de la Liga baja líneas de trabajo para cada una de las divisiones tanto desde lo físico como en lo deportivo. Lo más importante es que le tenemos que dar herramientas a los jugadores de la cantera para intentar que, el día de mañana, lleguen a formar parte del equipo profesional”.



Su cuerpo técnico

“Considero que todos los entrenadores que trabajan en el club forman parte del cuerpo técnico de la liga y estarán de alguna manera involucrados con el trabajo global del mismo.

"Mi asistente será Sebastián Villalba y el PF junto al cuerpo médico, nutricionista y demás miembros serán todos de Junín y ya serán presentados todos cada uno en su función”.



Entrenamientos

“Hoy lunes en la tarde todos los nacionales mayores más un grupo de juveniles trabajaran nueve días corridos hasta el 23, comenzando de esa manera la primera etapa para luego reencontrarse a partir del 3 de enero”.

--

--> De la mano de Deck y Tavares el Madrid sigue invicto en la ACB