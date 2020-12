Argentino enfrenta al Club de Regatas Corrientes

Argentino buscará esta tarde extender la racha de victorias ante el poderoso Club de Regatas Corrientes.

Se miden desde las 16.30 en el mítico estadio rockero de Obras Sanitarias de la Nación con arbitraje del santafesino Juan José María Fernández, el capitalino Roberto Smith y el chaqueño Sebastián Vasallo.

Araujo: “Somos un plantel duro y aguerrido”

El base juninense Mauro Araujo habló con Democracia en la previa del partido y dijo: “El equipo está bien, muy unido y sabiendo a qué juega.

"Conocemos nuestras limitaciones y trabajamos a partir de eso. Somos un plantel muy duro y aguerrido, que pone todo en cada partido para poder llevárselo. Los resultados se van viendo con el correr del campeonato.

"En cuanto a mi rendimiento, con cada minuto de cada partido me voy amoldando un poquito más a la velocidad y el ritmo de juego de la Liga.

"Aprovecho cada minuto que me toca sabiendo cuál es mi rol dentro del equipo.

"Todos los días es un poquito más para mi crecimiento y para el aporte al plantel.

"Regatas es un rival duro, como lo son todos. Nosotros cada partido lo planteamos para jugarlo con todo y este no va a ser la excepción”.



Cronograma

Hoy

11 San Martín vs Ferro

11 Olímpico vs Obras

14 La Unión Fsa vs Boca

14 Oberá Tc vs Hispano

16.30 Quimsa vs Peñarol

16.30 Regatas vs Argentino

19 Atenas (Cba) vs Platense

19 Comunicaciones vs San Lorenzo

21.30 Instituto vs Gimnasia (CR)

21.30 Libertad vs Weber Bahía



Martes 15

11 Hispano vs La Unión Fsa

14 Argentino vs San Martín

14 Boca vs Regatas

16.30 Weber Bahía vs Comunicaciones

16.30 Ferro vs Libertad

19 Peñarol vs Instituto

19 Platense vs Oberá Tc

21.30 Gimnasia (Cr) vs Atenas (Cba)

21.30 San Lorenzo vs Olímpico



Miércoles 16

21.30 Obras vs Quimsa (TV TyC Sports)



Viernes 18

Atenas (Cba) vs Peñarol

Comunicaciones vs Ferro

Instituto vs Obras

La Unión Fsa vs Platense

Olímpico vs Weber Bahía

Oberá Tc vs Gimnasia (Cr)

Libertad vs Argentino

Regatas vs Hispano

San Martín vs Boca

Quimsa vs San Lorenzo (21.30 DirecTV)



Sábado 19

Weber Bahía vs Quimsa

Argentino vs Comunicaciones

Boca vs Libertad

Ferro vs Olímpico

Gimnasia (Cr) vs La Unión Fsa

Hispano vs San Martín

Obras vs Atenas (Cba)

Peñarol vs Oberá Tc

Platense vs Regatas

San Lorenzo vs Instituto



Martes 22

Olímpico vs Argentino

Regatas vs Gimnasia (Cr)

Comunicaciones vs Boca

Libertad vs Hispano

Oberá Tc vs Obras

San Martín vs Platense

La Unión Fsa vs Peñarol

Quimsa vs Ferro

Atenas (Cba) vs San Lorenzo

Instituto vs Weber Bahía



Miércoles 23

Weber Bahía vs Atenas (Cba)

Argentino vs Quimsa

Boca vs Olímpico

Ferro vs Instituto

Hispano vs Comunicaciones

Obras vs La Unión Fsa vs Obras Sanitarias

Gimnasia (Cr) vs San Martín

Peñarol vs Regatas

Platense vs Libertad.

--

--> Campazzo debutó con los Denver Nuggets