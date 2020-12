Matías Huarte: “Argentino ha vencido a planteles que se armaron para pelear muy arriba en la Liga”

Matías Huarte, técnico del plantel profesional de Argentino de Junín, habló con Democracia sobre el buen momento del equipo en la burbuja de Capital Federal, donde participa de la Liga Nacional de Básquetbol edición 2020-2021.

Esto dijo: “El reinicio de la Liga Nacional de Básquetbol lo veo muy positivo para Argentino. Hemos tenido partidos muy interesantes como equipo.

Le hemos ganado a planteles que se han armado para ganar esta Liga y eso me da cierto margen de tranquilidad para seguir trabajando con el equipo.

Tenemos un grupo que está totalmente comprometido, que hacen las cosas muy profesionalmente y eso me pone muy contento.

Estamos trabajando bien, ahora recuperando los jugadores golpeados. Tanto el cuerpo técnico como el médico está abocado a esa recuperación para llegar bien al próximo juego.

Creo que lo más importante es que Argentino está siendo competitivo, se constituyó en un problema para los rivales y eso nos pone muy bien.

Somos un equipo que damos pelea, que no baja los brazos, que si el rival nos saca una diferencia no se puede relajar.

Argentino siempre reacciona y pelea los resultados. Fue el caso de Instituto, partido que dimos vuelta, un rival que se armó para pelear la Liga Nacional arriba. Campeamos la adversidad y salimos adelante. Muy positivo.

El balance en general es bueno. Estamos bien como grupo. Excelentes jugadores y mejores personas. Buen trato con el cuerpo técnico y el cuerpo médico.

Todo el día estamos pensando en lo mejor para el equipo, para que se sientan cómodos y eso hace que estemos como estamos”.



Cronograma

Ayer

Boca 88 vs Oberá Tc 80



Lunes 14

Atenas (Cba) vs Platense

Comunicaciones vs San Lorenzo

Instituto vs Gimnasia (Cr)

La Unión Fsa vs Boca

Oberá Tc vs Hispano

Libertad vs Weber Bahía

Olímpico vs Obras

Quimsa vs Peñarol

Regatas vs Argentino

San Martín vs Ferro

Martes 15

Weber Bahía vs Comunicaciones

Argentino vs San Martín

Boca vs Regatas

Ferro vs Libertad

Gimnasia (Cr) vs Atenas (Cba)

Hispano vs La Unión Fsa

Peñarol vs Instituto

Platense vs Oberá Tc

San Lorenzo vs Olímpico



Miércoles 16

21.30 Obras vs Quimsa (TV TyC Sports)



Viernes 18

Atenas (Cba) vs Peñarol

Comunicaciones vs Ferro

Instituto vs Obras

La Unión Fsa vs Platense

Olímpico vs Weber Bahía

Oberá Tc vs Gimnasia (Cr)

Libertad vs Argentino

Regatas vs Hispano

San Martín vs Boca

Quimsa vs San Lorenzo (21.30 DirecTV)



Sábado 19

Weber Bahía vs Quimsa

Argentino vs Comunicaciones

Boca vs Libertad

Ferro vs Olímpico

Gimnasia (Cr) vs La Unión Fsa

Hispano vs San Martín

Obras vs Atenas (Cba)

Peñarol vs Oberá Tc

Platense vs Regatas

San Lorenzo vs Instituto



Martes 22

Olímpico vs Argentino

Regatas vs Gimnasia (Cr)

Comunicaciones vs Boca

Libertad vs Hispano

Oberá Tc vs Obras

San Martín vs Platense

La Unión Fsa vs Peñarol

Quimsa vs Ferro

Atenas (Cba) vs San Lorenzo

Instituto vs Weber Bahía



Miércoles 23

Weber Bahía vs Atenas (Cba)

Argentino vs Quimsa

Boca vs Olímpico

Ferro vs Instituto

Hispano vs Comunicaciones

Obras vs La Unión Fsa vs Obras Sanitarias

Gimnasia (Cr) vs San Martín

Peñarol vs Regatas

Platense vs Libertad

--

--> Suscribite al Verpertino y recibí las principales noticias de la tarde en tu email, de lunes a viernes a las 18