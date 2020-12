Juan Cangelosi: “Jugamos un partido perfecto”

Tras la victoria de ayer ante La Unión de Formosa, el Gran Capitán de Argentino de Junín le dijo a Democracia: “Jugamos un partido perfecto. Hubo fluctuaciones lógicas ante un rival de gran porte, que al igual que nosotros quería ganar“.

“Pero nosotros cerramos el partido muy bien. Acertamos las bolas clave en el inicio del último cuarto y después fuimos pensantes para manejar las últimas bolas“.

“Esto es paso a paso. Recién el equipo está tomando rodaje en el campeonato y los resultados ser van a ir viendo con el paso del tiempo”.





El lunes, contra Regatas

Argentino enfrentará el próximo lunes al Club de Regatas Corrientes, desde las 16.30, nuevamente en el mítico estadio rockero de Obras Sanitarias de la Nación.

El martes a las 14 irá ante el otro quinteto correntino, San Martín, nuevamente en el estadio de Obras Sanitarias de la Nación.





Cronograma

Ayer

Obras 49 vs Comunicaciones 82

Peñarol 66 vs Olímpico 80

San Lorenzo 78 vs Libertad 73

Argentino 92 vs La Unión Fsa 86

Platense 73 vs Instituto 71

Hispano 92 vs Atenas (Cba) 65

Gimnasia (Cr) 61 vs Quimsa 76



Hoy

11.10 Boca vs Oberá Tc (TV TyC Sports)



Lunes 14

Atenas (Cba) vs Platense

Comunicaciones vs San Lorenzo

Instituto vs Gimnasia (Cr)

La Unión Fsa vs Boca

Oberá Tc vs Hispano

Libertad vs Weber Bahía

Olímpico vs Obras

Quimsa vs Peñarol

Regatas vs Argentino

San Martín vs Ferro



Martes 15

Weber Bahía vs Comunicaciones

Argentino vs San Martín

Boca vs Regatas

Ferro vs Libertad

Gimnasia (Cr) vs Atenas (Cba)

Hispano vs La Unión Fsa

Peñarol vs Instituto

Platense vs Oberá Tc

San Lorenzo vs Olímpico



Miércoles 16

21.30 Obras vs Quimsa (TV TyC Sports)



Viernes 18

Atenas (Cba) vs Peñarol

Comunicaciones vs Ferro

Instituto vs Obras

La Unión Fsa vs Platense

Olímpico vs Weber Bahía

Oberá Tc vs Gimnasia (Cr)

Libertad vs Argentino

Regatas vs Hispano

San Martín vs Boca

Quimsa vs San Lorenzo (21.30 DirecTV)



Sábado 19

Weber Bahía vs Quimsa

Argentino vs Comunicaciones

Boca vs Libertad

Ferro vs Olímpico

Gimnasia (Cr) vs La Unión Fsa

Hispano vs San Martín

Obras vs Atenas (Cba)

Peñarol vs Oberá Tc

Platense vs Regatas

San Lorenzo vs Instituto



Martes 22

Olímpico vs Argentino

Regatas vs Gimnasia (Cr)

Comunicaciones vs Boca

Libertad vs Hispano

Oberá Tc vs Obras

San Martín vs Platense

La Unión Fsa vs Peñarol

Quimsa vs Ferro

Atenas (Cba) vs San Lorenzo

Instituto vs Weber Bahía



Miércoles 23

Weber Bahía vs Atenas (Cba)

Argentino vs Quimsa

Boca vs Olímpico

Ferro vs Instituto

Hispano vs Comunicaciones

Obras vs La Unión Fsa vs Obras Sanitarias

Gimnasia (Cr) vs San Martín

Peñarol vs Regatas

Platense vs Libertad