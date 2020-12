Argentino enfrenta a La Unión de Formosa

Argentino buscará esta tarde extender la racha ante La Unión de Formosa, cuando lo enfrente en el estadio de Obras Sanitarias de la Nación.

El partido se juega desde las 16.30 y podrá verse por el streaming de la página web de la Liga Nacional de Básquetbol.

Cronograma

Ayer

Oberá Tc 77 vs Argentino 84

Comunicaciones 64 vs Peñarol 58

La Unión Fsa 68 vs Ferro 86

Atenas (Cba) 76 vs Boca 85

Libertad 76 vs Obras Sanitarias 81

Hoy

11 Obras vs Comunicaciones

14 Peñarol vs Olímpico

14 San Lorenzo vs Libertad

16.30 Argentino vs La Unión Fsa

16.30 Platense vs Instituto

19 Hispano vs Atenas (Cba)

19 Gimnasia (Cr) vs Quimsa

21.30 Weber Bahía vs San Martín (TV DirecTV)

21.30 Ferro vs Regatas

Sábado 12

11.10 Boca vs Oberá Tc (TV TyC Sports)

Lunes 14

Atenas (Cba) vs Platense

Comunicaciones vs San Lorenzo

Instituto vs Gimnasia (Cr)

La Unión Fsa vs Boca

Oberá Tc vs Hispano

Libertad vs Weber Bahía

Olímpico vs Obras

Quimsa vs Peñarol

Regatas vs Argentino

San Martín vs Ferro

Martes 15

Weber Bahía vs Comunicaciones

Argentino vs San Martín

Boca vs Regatas

Ferro vs Libertad

Gimnasia (Cr) vs Atenas (Cba)

Hispano vs La Unión Fsa

Peñarol vs Instituto

Platense vs Oberá Tc

San Lorenzo vs Olímpico.