Obras Sanitarias dejó sin invicto a San Martín

Obras Sanitarias de la Nación dio el batacazo en la tarde de ayer al dejar sin invicto a San Martín de Corrientes. Le ganó ajustadamente 67 a 66.

Por su parte, Argentino vuelve a jugar el jueves, en el inusual horario de las 11 de la mañana, contra Oberá Tenis Club. Detalle:



Ayer

Boca 83 vs Instituto 75

Platense 90 vs Olímpico 73

Weber Bahía 77 vs La Unión Fsa 93

Hispano 80 vs Quimsa 92

Gimnasia (Cr) 63 vs Comunicaciones 64

Obras 67 vs San Martín 66

Argentino 84 vs Atenas (Cba) 86



Hoy

19 Ferro vs Oberá TC

21.30 San Lorenzo vs Regatas (TV TyC Sports)



Mañana

21.30 Olímpico vs Gimnasia (TV TyC Sports)



Jueves 10

11 Oberá Tc vs Argentino

14 Comunicaciones vs Peñarol

14 La Unión Fsa vs Ferro

16.30 Atenas (Cba) vs Boca

16.30 Libertad vs Obras Sanitarias

19 Instituto vs Hispano

19 Regatas vs Weber Bahia

21.30 Quimsa vs Platense

21.30 San Martín vs San Lorenzo



Viernes 11

11 Obras vs Comunicaciones

14 Peñarol vs Olímpico

14 San Lorenzo vs Libertad

16.30 Argentino vs La Unión Fsa

16.30 Platense vs Instituto

19 Hispano vs Atenas (Cba)

19 Gimnasia (Cr) vs Quimsa

21.30 Weber Bahía vs San Martín (TV DirecTV)

21.30 Ferro vs Regatas



Sábado 12

11.10 Boca vs Oberá Tc (TV TyC Sports)



Lunes 14

Atenas (Cba) vs Platense

Comunicaciones vs San Lorenzo

Instituto vs Gimnasia (Cr)

La Unión Fsa vs Boca

Oberá Tc vs Hispano

Libertad vs Weber Bahía

Olímpico vs Obras

Quimsa vs Peñarol

Regatas vs Argentino

San Martín vs Ferro



Martes 15

Weber Bahía vs Comunicaciones

Argentino vs San Martín

Boca vs Regatas

Ferro vs Libertad

Gimnasia (Cr) vs Atenas (Cba)

Hispano vs La Unión Fsa

Peñarol vs Instituto

Platense vs Oberá Tc

San Lorenzo vs Olímpico



Miércoles 16

21.30 Obras vs Quimsa (TV TyC Sports)



Viernes 18

Atenas (Cba) vs Peñarol

Comunicaciones vs Ferro

Instituto vs Obras

La Unión Fsa vs Platense

Olímpico vs Weber Bahía

Oberá Tc vs Gimnasia (Cr)

Libertad vs Argentino

Regatas vs Hispano

San Martín vs Boca

Quimsa vs San Lorenzo



Sábado 19

Weber Bahía vs Quimsa

Argentino vs Comunicaciones

Boca vs Libertad

Ferro vs Olímpico

Gimnasia (Cr) vs La Unión Fsa

Hispano vs San Martín

Obras vs Atenas (Cba)

Peñarol vs Oberá Tc

Platense vs Regatas

San Lorenzo vs Instituto