Argentino enfrenta a Instituto de Córdoba

Buscando reacomodarse en la tabla posicional, Argentino enfrenta esta noche a Instituto Central Córdoba.

Es el inicio de los cruces de partidos entre la zona norte y la sur, que inicialmente estaban programados para el año que viene. Cambiaron completamente todo sobre la marcha.

El partido se disputará en el inusual horario de las 14, en el estadio de Obras Sanitarias de la Nación.



Hoy

11 Libertad vs Gimnasia de Comodoro

14 San Martín de Corrientes vs Peñarol

14 Instituto vs Argentino de Junín

16.30 Comunicaciones vs Platense

16.30 Olímpico vs Hispano

19 La Unión Fsa vs San Lorenzo

19 Oberá Tc vs Weber Bahía

21.30 Atenas (Cba) vs Ferro

21.30 Regatas vs Obras (DirecTV)



Mañana

11 Boca vs Instituto

11 Platense vs Olímpico

14 Weber Bahía vs La Unión Fsa

14 Hispano vs Quimsa

16.30 Ferro vs Oberá Tc

16.30 Gimnasia (Cr) vs Comunicaciones

19 Obras vs San Martín

21.30 Argentino vs Atenas (Cba)

--

