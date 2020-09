Gran partido de Luis Scola en la Liga A

Luis Scola, capitán del seleccionado argentino de básquetbol, completó hoy un muy buen estreno en la Liga A italiana en el triunfo que su equipo, Varese, alcanzó sobre Brescia, por 94-89, por la primera fecha. El ala pivote arrancó como titular en el equipo dirigido por Massimo Bulleri y estuvo en cancha durante 32 minutos en el Palacio Lino Oldrini. Además registró 23 puntos (8-15 en dobles, 0-2 en triples, 7-11 en libres), 11 rebotes y 2 recuperos.



Al cabo de seis partidos oficiales, el interno surgido en Ferro consiguió un promedio de 21,3 puntos y 5,5 rebotes por cotejo.



Otras presencias argentinas

El escolta cordobés Juan Manuel Fernández (ex Obras Basket) concretó 8 puntos (3-5 en dobles, 0-2 en triples, 2-2 en libres), 8 pases gol, 4 rebotes y 2 robos en 24m. para Pallacanestro Trieste, que le ganó fácilmente a Cremona, por 102-77.



Por su lado, Pesaro, no pudo como local ante Banco di Sardegna Sassari, que lo derrotó por 95-85. En el elenco perdedor, el escolta santafesino Carlos Delfino acumuló 12 unidades (3-7 en dobles, 2-6 en triples), 3 pases gol y un rebote en 30m., mientras el base cordobés Ariel Filloy (ex Atenas) terminó con una planilla de 8 tantos, 3 asistencias y un rebote en 16m.