Japez: "Ir a Brasil es una decisión pura y exclusivamente laboral"

En las últimas horas se confirmó la llegada de otro entrenador argentino al básquet del extranjero. Se trata de Eduardo Chiche Japez, quien se convirtió en nuevo DT del Caxias de la NBB de Brasil. En declaraciones a medios habló sobre esta decisión de dirigir en el exterior, el nivel de la liga brasilera y su salida de Estudiantes de Concordia, luego de que el club vendiera su plaza en la Liga Nacional.

-¿Por qué decidiste dar este paso hacia el básquet de Brasil?

- La decisión de irme al básquet brasilero es una cuestión pura y exclusivamente laboral. Lo tomo como un desafío de mucha importancia porque, en definitiva, uno tiene el conocimiento y demás pero es una liga nueva para mí. Estuve indagando y poniéndome a tono con las circunstancias. Pasó lo que pasó con Estudiantes de Concordia. Había un arreglo de palabra para mi continuidad con uno de los máximos referentes y luego se desencadenó todo lo que ocurrió con el club, que es de público conocimiento. Quedé en una situación incómoda porque me ató a diferentes circunstancias. El tiempo me puso en un lugar en el que me salió rápido un ofrecimiento y lo laboral está ante todo. Me parece que es una decisión correcta y justa en el contexto de incertidumbre en la que vivimos.

-¿Cómo has vivido esta transición luego de lo sucedido en Estudiantes? ¿Qué balance hacés de tu paso por el club?

- El paso de dos temporadas en Estudiantes de Concordia fue positivo y valorado desde el aprendizaje por todo lo que se vivió. Fueron dos campañas distintas pero lo veo como algo positivo por varias cosas: por darle la continuidad a Estudiantes, seguir trabajando en el proyecto de reclutamiento... Si estaban pensando en una tercera temporada era porque las cosas se estaban haciendo bien y porque iban a darme la oportunidad de una tercera campaña, luego de estar en un lugar incómodo en la tabla en la segunda. Lo tomo como algo bueno, primero, por la dedicación. Y, también, por sus dirigentes, su staff y su gente. Eso está claro.

-¿Qué te parece la Liga de Brasil? ¿Qué podés decirme de su nivel?

- La Liga de Brasil la veo como una muy interesante. Sabemos de las cualidades y las características del jugador brasilero y la llegada de muchos jugadores argentinos en la actualidad hace que la veamos. También está su presencia en las diferentes competencias internacionales, lo que veíamos en Sudamericana o en la Basketball Champions League. Uno que estuvo en las formativas a nivel selección tiene también ese conocimiento. La veo como una competencia que tiene mucha importancia.

-¿Qué opinión te genera la salida de tantos argentinos hacia otras ligas del mundo? ¿Puede afectar al nivel de la Liga Nacional?

- No solo los jugadores, sino también los entrenadores. Hay una palabra clave: incertidumbre. Eso generó absolutamente todo. Hay una intención que, en definitiva, es valorable desde la dirigencia de la Asociación de Clubes (AdC) y la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) que están haciendo todo lo posible para darle movimiento junto con todos los estamentos del básquet a la actividad. Ya llevamos mucho tiempo sin eso. Lo veo sumamente beneficioso y valorable esto de que la dirigencia esté trabajando de esta manera. Lamentablemente, en otras ligas empezaron a funcionar las cosas y esta incertidumbre hizo que jugadores y entrenadores tomen estas decisiones. Es respetable porque es trabajo.

-¿Qué te parece la elección de Córdoba Capital y Carlos Paz como sedes de las burbujas? ¿Cuál creés que va a ser el principal desafío de realizar el torneo de esa manera?

- Que tanto la AdC como la CABB hayan y estén trabajando en conjunto con una provincia que da la posibilidad de hacer las burbujas en Córdoba capital y Carlos Paz es algo para aplaudir. Es muy satisfactorio y muy valorable que hayan tomado esta decisón, por lo que significa la vuelta al deporte y al básquetbol. Uno busca esa correlación con los clubes de barrio. Porque, en definitiva, cuidándonos y activando protocolos, esa apertura es muy importante y todos necesitamos que llegue a los clubes. Sabemos que el deporte está muy relacionado con la salud, no solo con la física sino también con la mental. Por eso lo veo como algo de suma importancia.

--

--> Grandes tareas de Tintorelli y Slider en Uruguay