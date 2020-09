Horacio Masino: "Si queremos jugar, no hay otra manera que hacerlo en las burbujas"

El primer mandatario del Club Atlético Argentino, Horacio Masino, no difiere de la opinión de muchos de sus colegas, que sostiene que actualmente el sistema de burbujas es el más seguro. "Hoy por hoy, es lo que más se podría adaptar a la situación que se está viviendo en el mundo. Si queremos jugar, no hay otra manera que hacerlo así", señaló. Sin embargo, su mirada apuntó hacia la importancia de controlar estrictamente todo lo que respecta a las medidas que hacen de este formato un ambiente casi sellado: "Debería estar muy bien organizada para evitar cualquier tipo de problema que puedan ocurrir en el transcurso del evento. Es la única alternativa válida. Lo único que me preocupa es la cantidad de casos que hay en el país".

Con respecto a la llegada de los jugadores, Argentino ya se ha movido para hacerla posible: "Tenemos cinco que están contratados para este año y estamos esperando la decisión del Comité para que estén aprobados. Ya mandamos todo lo que nos exigen los lugares en los que están para poder traerlos a Junín. También hay que ver cómo está la ciudad, porque hoy está en Fase 4 y tenemos que ver si nos permiten hacer los ingresos con los hisopados y la cuarentena posterior hasta que puedan empezar con las prácticas. En Junín, no se puede hacer ninguna actividad bajo techo. Presentamos todo y estamos esperando que venga la disposición de la Asociación de Clubes para empezar a hacer todo eso".

El factor económico es un tema vital a la hora de pensar en el regreso del básquet bajo la modalidad detallada: "Creemos que el monto rondará por los tres millones de pesos. Es una cifra elevada y en un corto tiempo. Se habla de aproximadamente de ese número, pero hay que ver cómo se puede llegar a financiar. Para nosotros, es complicado tener esa plata en tan poco tiempo. No es lo mismo hacerlo en tres meses que en cuarenta días, donde los arreglos que uno pueda tener con hoteles y transportes se financian. Hay que ver cómo se hace el pago, qué flexibilidad habrá en el caso de que se pueda jugar. Será un costo extra en un contexto complicado para los clubes argentinos. La economía se ha visto disminuida por el retiro de los sponsors, que es lógico. Nosotros no tenemos ninguna ayuda económica del Estado provincial. Lo que recaudamos es de patrocinios nuestros. De jugarse, tampoco podemos vender absolutamente nada por la pandemia. A eso hay que sumarle los contratos de los jugadores. Se complica bastante y tendría que haber una financiación acorde para poder pagar esto", confesó el dirigente.

Ante esto, el conjunto juninense se plantea diferentes desafíos que van más allá del resultado deportivo, aspecto en el que la meta siempre es mantenerse en la Liga Nacional: "Hemos hecho una campaña de mejoramiento en lo que es el estadio. Se cambiaron todas las luces, se pintó todo el gimnasio. Las finanzas están bastante bien. Cumplimos en tiempo y forma para pagarle a todo el plantel. Todos los jugadores han cobrado durante estos ocho meses y medio. Nos manejamos bastante bien y consideramos que hemos cumplido, que es algo fundamental. Queremos seguir manteniendo las finanzas al día y bien claras. Sabemos lo que podemos pagar y no nos salimos de ese lugar. La idea es crecer de a poco, lo que se pueda. El país no acompaña, pero es así hace años. La institución está prácticamente sin deudas y eso nos da un respiro para iniciar la temporada medianamente tranquilos. Obviamente, esperando resolver los gastos de la burbuja que nadie lo tenía pensado. Esta logística rompe un poco los esquemas".

Para Masino, lo trascendental es el cumplimiento de las reglas independientemente del lugar: " Hay cosas que están muy complicadas, porque según el ministro de Deportes no están habilitando lugares cerrados. Lo más difícil que van a tener que hacer para que se haga la burbuja es el control estricto de todas las delegaciones. Obligarlas a cumplir un reglamento no va a ser sencillo. Son como doscientas personas. Eso va a ser complicado. Cualquiera puede, sin querer, contraer este virus. Ahí se desmadra todo. Creo que va a ser muy difícil controlar a esa cantidad de personas. Es la parte que vemos como más complicada. Por más voluntad que uno le ponga, puede que se escape la liebre. Y puede salir para cualquier lado. Lo vemos a diario. Ojalá se juegue y salga todo perfecto. Nosotros, en su momento, solamente propusimos postergar el inicio hasta enero. Pero bueno, Argentino nunca se negó a jugar. Seguimos sosteniendo que es muy complicado, pero ojalá que todo se pueda realizar y no pase nada. Que las personas que tengamos que acudir a esto volvamos a nuestras casas sin ningún tipo de problema. Eso sería lo ideal. Sabemos que es muy riesgoso. Apostamos a que todo salga bien, pero va a costar el tema del control. Sí o sí deberá ser de esa manera y, así todo, está ese riesgo".