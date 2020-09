Morales: “Me voy muy agradecido de ciclista”

Racing de Chivilcoy continúa trabajando en el armado de su equipo para la temporada 2020/21 de la Liga Argentina de Básquet. En estas últimas horas, el club terminó de arreglar condiciones para sumar un nuevo refuerzo con la llegada de Julián Morales, el sexto confirmado en el plantel de Diego D'Ambrosio.

Morales, escolta/alero de 1,93 metros y 25 años (nació el 1° de junio de 1995 en Goya, Corrientes), viene de jugar la última temporada en Ciclista Juninense. Promedió 13,3 puntos, 5,6 rebotes y 2,3 asistencias por partido, siendo uno de los valores más destacados del equipo de nuestra ciudad.

El correntino no se olvidó de Ciclista, que lo tenía en los planes para renovar: “Me voy muy agradecido de Ciclista, me trataron muy bien e hice muchos amigos”.

Además, agregó: “Sé que fue una temporada dura y que no pudo terminar por el tema del Covid, pero en Ciclista hay muy buenas personas y por eso doy las gracias de cómo me trataron”.

Con respecto a su llegada a Chivilcoy, dijo: “Las sensaciones son muy buenas, es una muy buena apuesta deportiva, en un club serio”.

“Estoy con muchas ganas a pesar de que no se sabe cuándo arranca. Estoy convencido de que podemos hacer un buen trabajo y estoy agradecido por la convocatoria del Club Racing”.

“Primero hay que esperar que todo esto arranque, es lo principal, es mucho tiempo de espera. Por otra parte, el objetivo de Racing ahora es hacer un buen plantel y tratar de competir lo mejor posible. Pero como digo, lo principal es que el torneo arranque, después se verá”.

Tartaglia sigue en La Plata

Gimnasia de La Plata empezó a moverse dentro del mercado de la Liga Argentina y por estas horas arrojó sus primeras novedades de cara a la temporada 2021. En este sentido, confirmó la renovación y continuidad del vínculo con Mauro Tartaglia, entrenador del equipo.

Tartaglia ya es un viejo conocido en la casa del Lobo. Tomó el cargo de entrenador principal en 2018, pero hay que recordar que su presencia dentro del club viene de mucho antes, ya que previamente había sido asistente técnico en los procesos de César Adriani y Héctor Santini, y más aún si tenemos en cuenta su trabajo en las inferiores.

Con su continuidad, también se confirmó que Juan Manuel Budiño seguirá siendo el asistente técnico. Budiño ha comprendido el mismo proceso que Tartaglia y de hecho es su asistente desde aquella primera experiencia como entrenador principal.

De esta forma, la dupla de trabajo de técnico y asistente está confirmada para el 2021. Ahora se vendrá la etapa del armado del plantel, pero sabiendo que la idea y filosofía del equipo se mantendrán vigentes y aseguradas en el elenco Tripero.

Tiro Federal incorporó a Banegas

Tiro Federal no se detiene en el armado de su equipo pensando en la temporada 2020/21 de la Liga Argentina. Y en este contexto, el club incorporó su última ficha mayor con la llegada de Jorge Banegas.

Banegas, alero de 1,92 metros y 27 años (nació el 27 de agosto de 1983 en James Craik, Córdoba), viene de jugar la última temporada en Villa San Martín de Resistencia. Allí promedió números más que interesantes de 9,4 puntos, 3,4 rebotes y 2,0 asistencias en 25,7 minutos por encuentro.

Con su llegada, Banegas es otro de los jugadores oficialmente confirmados por Tiro, recordando que previamente se habían anunciado otras piezas del plantel como Emiliano Correa, Juan José Giaveno, Juan Ignacio Kelly, Tomás Lucero, Jonatan Basualdo, David Cabezas, Gonzalo Pagliano y Luciano Tambucci.