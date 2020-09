Merlo, Cangelosi, Romano y Tintorelli están en el top 100 de los goleadores históricos de la Liga Nacional

En épocas con números monopolizados por temas relacionados con el Covid-19 (ya sea en salud tanto en economía), y mientras esperamos con cierta ansiedad la vuelta del básquetbol en la Argentina, proponemos por un instante corrernos de las cuentas de todos los días y repasar cómo quedó el listado de goleadores históricos de la Liga Nacional luego de lo poco que llegamos a ver de la temporada 2019/20.

Lo primero que hay que decir del grupo de los máximos 100 anotadores de todos los tiempos es que hay un 20% que se mantiene en actividad y que apenas dos de ellos se ubican entre los 30 primeros. También veremos en estas líneas quiénes son los que más avanzaron en el certamen que tuvo sus últimos partidos el 13 de marzo (victorias de Libertad sobre Estudiantes y de Peñarol sobre Regatas), y haremos un repaso de los que están en lista de espera para sumarse a este exclusivo lote para el que hoy se requiere un piso de 5.110 puntos. Esa es, precisamente, la cifra que, entre 1985 y 1996, construyó Gabriel Darrás, quien será el próximo en decirle adiós a este listado después de haber sido top 10 a principios de los 90 y de haberse retirado en el puesto 22º.

Si bien todavía no fue confirmado su fichaje para la próxima temporada, el primer jugador activo del listado es Paolo Quinteros, quien con 41 años desafía a quienes decían (decíamos) que no podría ir más allá de su actual 7º lugar, y con 11.564 puntos se anima a soñar con superar a Esteban Pérez, 6º con 12.169 unidades. La diferencia entre el entrerriano y el Gallo es de 609 puntos, por lo que para conseguir ese objetivo debería sumar más puntos que en cada una de las últimas tres, cuando acumuló 551; 550 y 232 en lo que se jugó de la última. Pero es mejor no hacer nuevas predicciones. Nadie puede adivinar hasta dónde llegará el interminable Paolo.

Con buenas chances de entrar al top 20 está Martín Leiva, quien ocupa el puesto 22º con 8.713 puntos. El pivote de 40 años es otro que no tiene cerrada su participación en la próxima Liga, aunque se lo menciona con muchas chances de continuar en Boca (donde aspira a convertirse en goleador histórico, ya que está a 366 puntos de Quinteros). Los nombres que separan a Leiva del top 20 son el de Bruno Lábaque, quien aparece 21º con 8.913 (200 de diferencia) y el de Marcelo Richotti, actualmente dueño del 20º puesto con 8.992 (279).

En lo que jugaron de la 2019/20, ni Quinteros (232 puntos en 24 juegos) ni Leiva (188 en 26) lograron ganar posiciones.

Quienes sí pudieron avanzar, y fueron los que más crecieron en este ranking, fueron Federico Marín y Nicolás De los Santos (10 puestos cada uno), Juan Cangelosi (8), Nicolás Aguirre y Alexis Elsener (6), con el siguiente detalle:

* Marín llegó a 6.190 puntos y pasó de 74º a 64º. Entre los que dejó en el camino se destacan Hernán Montenegro, Diego Maggi, Clarence Hanley y Fabián Tourn. Luego de su paso por Ferro, donde promedió 14,0 puntos por juego (muy por encima de los 8,5 de media en sus 17 temporadas anteriores), volverá a Formosa para jugar su quinta liga en La Unión.

* De los Santos sumó 6.010 y saltó de 79º a 69º. Además de también superar a Montenegro, Maggi, Hanley y Tourn, el base bahiense dejó atrás, además, a Mario Milanesio y a Daniel Farabello. Tras su segundo paso por Olímpico (11,2 puntos por juego), Boca será su sexto equipo en la Liga Nacional.

* Cangelosi acumuló 7.236 y escaló de 49º a 41º. Pasó a Walter Herrmann y a Jorge Racca, entre otros. Seguirá en Argentino, donde en once temporadas se aseguró por varios años el primer lugar en los principales rubros estadísticos. En la última liga promedió 11,3 unidades.

* Aguirre alcanzó los 5.893 y subió desde el puesto 82º al 76º. Se adelantó, entre otros, a Matías Lescano y a Mario Milanesio. Ya sin Marcos Mata en el equipo, tiene el camino libre para convertirse en líder del club de Boedo en los principales rubros. Después de sumar 11,4 puntos por juego en la 2019/20, arregló su continuidad para una sexta temporada en el Ciclón.

* Elsener tiene 5.505 y avanzó del 96º al 90º lugar. Dejó atrás a figuras como el cubano Lázaro Borrell, Joseph Bunn, David Scott y Héctor Haile, pero después de haber tenido su mejor temporada en cuanto a goleo (14,3 puntos por encuentro), no hay certezas sobre si jugará la próxima edición de la Liga Nacional o continuará su carrera en el exterior.

El abrupto final de la 2019/20 también dejó inconcluso el trámite de ingreso de otros protagonistas que tenían destino de top 100. El que quedó más cerca fue Matías Sandes, quien llegó hasta la puerta misma de acceso: ocupa el puesto 101 y con 5.054 está a 56 puntos de Darrás, pero después de su tercer ciclo en Boca, es otro de los que no tiene equipo para la 2020/21. Un escalón abajo (102º con 5.019) está Alejandro Diez, quien viene de superar ampliamente su mejor torneo como goleador: promedió 13,6 tantos por juego en Platense, contra los 8,7 de la 2017/18 en Peñarol. ¿Seguirá en la Liga? Quien sí tiene equipo asegurado para la próxima temporada es Federico Aguerre, el 103º del listado con 5.016. Tras haber promediado 12,3 puntos, es casi un hecho que en su sexta temporada en Boca completará el papeleo y logrará su ingreso al lote de los 100.

Dentro del mencionado grupo de 20 jugadores activos, hay dos que volverán a la Liga después de un tiempo afuera: Leo Schattmann (52º con 6.915), quien regresará para jugar en Boca luego de una temporada en Brasil, y Diego Guaita (97º con 5.205), quien después de un par de años en Liga Argentina regresa para iniciar su tercer ciclo en Olímpico, donde ya jugó cuatro temporadas.

Y solo uno de esos 20 históricos activos es extranjero: Jamaal Levy (95º con 5.267), a quien se menciona con grandes chances de jugar una temporada más en Bahía Basket. El ala pivote panameño es uno de los 15 que llegaron a la Liga como extranjeros y se mantienen en el top 100. Aunque de esos 15 hay algunos próximos a perder su plaza: Lázaro Borrell (98º), el propio Levy si no sigue, Joseph Bunn (94º) y David Scott (93º). ¿Importados aspirantes a ingresar en algún momento? De los que jugaron la última edición, solo Jerome Meyinsse (138º con 4.375), aunque es difícil que lo logre con una temporada. Otros que están en actividad y eventualmente podrían aspirar a ingresar son David Jackson, reciente contratación de Minas Tenis de Brasil (127º con 4.561) y Walter Baxley, de último paso por Rio Claro, también de la liga brasileña (157º con 4.070).

Aquí el listado completo de los 100, y una yapa

Jugador - Pts

1º Héctor Campana 17.359

2º Julio Ariel Rodríguez 16.252

3º Leonardo Gutiérrez 14.531

4º Juan Espil 12.472

5º Diego Osella 12.358

6º Esteban Pérez 12.169

7º Paolo Quinteros 11.564

8º Byron Wilson 11.149

9º Marcelo Milanesio 10.835

10º Sebastián Ginóbili 10.791

11º Gabriel Cocha 10.761

12º Gabriel Díaz 10.525

13º Esteban De la Fuente 10.216

14º Eduardo Dominé 10.146

15º Josh Pittman 10.108

16º Facundo Sucatzky 10.018

17º Raúl Merlo 9.947

18º Julio Mázzaro 9.514

19º Melvin Johnson 9.326

20º Marcelo Richotti 8.992

21º Bruno Lábaque 8.913

22º Martín Leiva 8.713

23º Gustavo Oroná 8.518

24º Diego Cavaco 8.472

25º Horacio Beigier 8.339

26º Sergio Aispurúa 8.338

27º Carlos Colla 8.313

28º Gabriel Mikulas 8.131

29º Luis Villar 8.091

30º Sebastián Uranga (P) 8.035

31º Diego Lo Grippo 7.977

32º Jonatan Treise 7.949

33º Javier Martínez 7.919

34º Rubén Wolkowyski 7.848

35º Juan Manuel Locatell i7.845

36º Sebastián Rodríguez 7.818

37º Leopoldo Ruiz Moreno 7.789

38º Ariel Bernardini 7.517

39º Luis Cequeira 7.457

40º Jason Osborne 7.271

41º Juan Cangelosi 7.236

42º Jorge Racca 7.227

43º Diego Damián García 7.220

44º Diego Prego 7.201

45º Juan Manuel Rivero 7.175

46º Chuckie Robinson 7.128

47º Nicolás Romano 7.087

48º Fernando Funes 7.073

49º Pablo Gil 7.013

50º Walter Herrmann 6.980

51º Jorge Zulberti 6.929

52º Leonel Schattmann 6.915

53º Mariano Aguilar 6.794

54º José Luis Gil 6.726

55º Michael Lamont Wilson 6.657

56º Pablo Moldú 6.638

57º Gustavo I. Fernández 6.548

58º Luis Chuzo González 6.509

59º Alejandro Montecchia 6.508

60º Robert Battle 6.444

61º Adrián Boccia 6.439

62º Fernando Martina 6.327

63º Mariano Ceruti 6.202

64º Federico Marín 6.190

65º José Small 6.131

66º Patricio Simoni 6.088

67º Tyler Field 6.047

68º Mariano Byró 6.024

69º Nicolás De los Santos 6.010

70º Orlando Tourn 5.960

71º Clarence Hanley 5.937

72º Diego Maggi 5.937

73º Román González 5.935

74º Hernán Montenegro 5.935

75º Daniel Farabello 5.906

76º Nicolás Aguirre 5.893

77º Fernando Rodríguez 5.891

78º Eduardo Villares 5.867

79º Diego Romero 5.857

80º Mario Milanesio 5.842

81º Hernando Salles 5.825

82º Damián Tintorelli 5.780

83º Marcos Saglietti 5.754

84º Sebastián Ariel Acosta 5.752

85º Matías Lescano 5.705

86º Donald Jones 5.620

87º Claudio Farabello 5.617

88º Selem Safar 5.587

89º Jervis Cole 5.553

90º Alexis Elsener 5.505

91º Alejandro Zilli 5.459

92º Héctor Haile 5.395

93º David Scott 5.391

94º Joseph Bunn 5.295

95º Jamaal Levy 5.267

96º Marcos Mata 5.235

97º Diego Guaita 5.205

98º Lázaro Borrell 5.157

99º Roberto Gabini 5.129

100ºGabriel Darrás 5.110.