Mario Romay: "La burbuja está bien, no creo en otra forma de empezar"

Tras realizarse la reunión entre el Comité de Crisis conformado por la Asociación de Clubes y la CABB y el ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, las chances de que la futura temporada de la Liga Nacional se realice en burbujas se ha consolidado aún más. Mario Romay, director Deportivo de La Unión de Formosa, opinó al respecto.

Al igual que muchos de sus pares, el directivo dio a entender que el formato señalado es uno de los más factibles a la hora de pensar en hacer efectivo el retorno del básquet y la siguiente campaña de la competencia argentina: "El formato de la burbuja está bien y no tengo problemas con ese sistema. No creo en otra forma de empezar", señaló al ser consultado.

En cuanto al proceso referido a reunir a los jugadores del plantel en la ciudad, asegura que La Unión aún no se ha puesto en marcha: "Todavía no estamos haciendo nada para reunir a los jugadores". La provincia formoseña, al igual que todas las otras del país, presenta un protocolo que debido a las graduaciones en el nivel del impacto que el Coronavirus ha tenido en el territorio argentino puede diferenciarse del resto. Romay detalló que este radica en un sistema de pasos para ingresar que va de la siguiente manera: turno, hisopado para determinar si hay o no positivos de Coronavirus y finalmente una cuarentena que se compone de catorce días. Además, agregó: "Por el momento, no hay ningún deporte habilitado".

La cuestión económica es una de las más importantes a la hora de imaginar un posible regreso en burbujas. Ante esto, le consultamos cuánto podría cambiar el panorama en las finanzas si la Liga decide avanzar por ese camino: "El costo por día es el mismo prácticamente. La diferencia es que, en una Liga normal, lo pagás a lo largo de la temporada. Ahora no sé, serán como máximo cuatro cuotas. Es alrededor de dos millones y medio por equipo los 38 días". ¿Estaría La Unión para afrontar esa cifra en ese período? El dirigente respondió: "Yo creo que sí, si es que la Asociación de Clubes logra un buen acuerdo global con cierto plazo".

El proyecto deportivo va más allá de lo que pueda suceder con la campaña entrante, pero ese contexto influirá en su desarrollo económico. Sin embargo, según Romay, el principal desafío del club norteño para lo que se viene tiene que ver con mantener el ritmo de competencia: "Nuestro desafío es siempre ser competitivos en lo posible. La Unión es la cara visible de un proyecto en cuanto al básquet de la provincia de Formosa. Desde la creación de La Unión, hay muchos más jugadores, más clubes, más localidades del interior, más polideportivos, más estadios, dos equipos en el Torneo Federal con jugadores de la Liga de Desarrollo... Eso es lo más importante: seguir fortaleciendo lo que hemos conseguido en estos dieciséis años".

Mar del Plata (Sur) y Carlos Paz (Norte) han picado en punta como las ciudades más consolidadas para convertirse en sedes de las posibles burbujas. Otra de los escenarios plantea a Córdoba como provincia anfitriona de las dos zonas. Para el directivo no hay muchas diferencias: "Me da igual el lugar donde se juegue. Solo hay que ver la disponibilidad de canchas para que los equipos puedan entrenarse", sentenció. ¿Será esa parte logística uno de los principales desafíos a la hora de diagramar el formato? Romay indicó que se trata de analizar bien las cosas: "Solo hay que ponerle cabeza a la logística. En esas ciudades está asegurada la infraestructura".