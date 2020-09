Oberá sorprendió con la contratación del exjugador de Argentino Anthony Kent

Oberá TC está viviendo quizá la semana más importante de su historia, al menos en lo deportivo. Si no pasa nada extraño, jueves o viernes se anunciará formalmente la compra de la plaza de Estudiantes de Concordia y ahí empezará a oficializar algunos movimientos.

El primero será la incorporación de Anthony Kent. El pivote norteamericano, de 2.08 metros y 37 años, será uno de los extranjeros del equipo, pieza fundamental para reforzar un plantel que se había armado para jugar en la segunda categoría.

Kent jugó dos temporadas en Argentino de Junín, no consecutivas, en 2017/18 y 2019/20, hasta la suspensión de la pasada Liga, en la que disputó 21 partidos, con medias de 14.1 puntos y 7 rebotes en 28.8 minutos de juego.

Kent es un jugador de mucho peso en la pintura y, sobre todo, una gran experiencia, algo que no sobrará en Oberá, más allá de la edad. Es más una cuestión de años jugando en la Primera división, que no tienen muchos de sus integrantes, salvo Zago (12 temporadas en la A), Eseverri (6), Schoppler (3) y Sánchez (1).

El pivote norteamericano tiene mucho oficio y recorrido por todo tipo de competencias internacionales de distinto nivel. Pasó por la primera de Francia, la G-League, Japón, pero también por Venezuela, Uruguay, Paraguay y la Argentina. Un trotamundos con conocimiento de la realidad sudamericana que en Oberá valdrá mucho.

Draper vendría a Quimsa

A medida que se va avanzando en la posibilidad de jugar la próxima temporada de la Liga Nacional, se renueva el interés de los equipos por volver al mercado a buscar completar los planteles. En este caso, uno de los candidatos a ser protagonista central, Quimsa, oficializará seguramente en los próximos días el arribo de su primer extranjero.

Se trata de Daviyon Draper, un ala pivote de 26 años y 2.01, que ya tiene paso por la Liga Nacional, jugando para Estudiantes de Concordia la temporada 2018/19, en la que dejó una muy grata impresión, al promediar en 39 partidos 16.5 puntos y 5.5 rebotes.

De Argentina se fue a México, donde estuvo 9 partidos en Leñadores de Durango (12.0 puntos y 4.9 rebotes) y de ahí a Brasil, donde en la 2019/20 jugó para Bauru, con promedios de 15.4 puntos y 4.5 rebotes en 13 partidos, hasta que se suspendió la NBB. Antes de Bauru había arreglado para ir a Atenas de Córdoba, pero luego se cayó la operación.

Draper, egresado de la Universidad de Florida International, tiene pocos años como profesional, pero muchos kilómetros recorridos. Antes de los clubes mencionados, jugó en Holanda la temporada 2016/17 y entre Grecia y Marruecos la 2017/18.

Small vuelve a Quimsa

Small llega al club para remplazar a Rolando Navarro, quien no podrá integrar el cuerpo técnico por las exigencias del protocolo sanitario.

“Frente” es un viejo conocido del club ya que consiguió grandes logros con la institución y es uno de los ídolos, por lo que la dirigencia decidió retirar la camiseta número 8 cuando la Fusión festejó sus 30 años.

Luego de su confirmación, Small se mostró entusiasmado con su nueva labor y dijo: “Muy feliz y orgulloso de volver al club, hoy desde otro lado, dispuesto a sumar y trabajar en equipo para seguir poniendo bien alto a la Fusión. Agradezco a Gerardo (Montenegro) y Diego (Lo Grippo) por haber confiado en mí”.

Buchaillot a Instituto

A Nahuel Buchaillot le dicen “Bucha”. Tiene 20 años y es de Mendoza Capital. “Hacía básquet y fútbol al mismo tiempo hasta los 13 años. Me incliné por el básquet porque tuve como entrenador a mi papá en todas las categorías formativas y cuando tuve que elegir entre fútbol o básquet, ya en el club de básquet tenía formado un grupo muy bueno de amigos que pasábamos todos los días metidos dentro del club. Hasta el día de hoy seguimos siendo muy amigos todos”, narra sobre sus inicios.

Su llegada a La Gloria: “Llegué a Instituto en 2017, en el club ya estaba jugando el Chiri Reyes, también somos muy amigos desde Mendoza. Mi viejo me consiguió una prueba para ir a entrenar una semana. Me encantó el club y todo el ambiente. Cuando Gustavo Peirone me dijo que si podía quedarme me iban a dejar un lugar en el equipo de U17. No lo pensé mucho y me fui a vivir a Córdoba a la casa de unos tíos”.

“Jugué en U17, U19, Primera local, Liga de Desarrollo y en algunos partidos con el equipo de Liga Nacional. Soy base, aunque también puedo jugar de escolta”, contó Nahuel.