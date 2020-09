Eduardo Japez: "Valoro la decisión de Estudiantes y respeto a los dirigentes"

El entrenador juninense Eduardo Japez iba a seguir dirigiendo a Estudiantes de Concordia –Entre Ríos- cuando abruptamente los dirigentes decidieron vender la plaza y no jugar más la Liga Nacional de Básquetbol.

Al respecto Japez dijo:"Nosotros veníamos teniendo charlas con los dirigentes. Desasnando estos 150 días que fueron pasando, uno iba charlando sobre lo que le estaba sucediendo a la dirigencia respecto del presente y lo que podía ser al futuro. Ellos estaban mucho más enfocados en el presente y la realidad para terminar la temporada que para pensar en un futuro".

"En un momento determinado, se desasnó que existía la posibilidad, ellos mismos también habían salido a decir que la iban a jugar la temporada. Yo tenía relación con un dirigente y por supuesto habíamos desasnado ciertas cosas para la temporada, pero acá la realidad dice que nadie se va poner por encima de la institución. Acá hay que salvaguardar a Estudiantes de Concordia y los dirigentes han tomado esa realidad y han tomado una decisión. Por lo pronto, nadie ni yo vamos a estar por encima de Estudiantes de Concordia".

"El respeto a la decisión es muy importante y valoro lo que ellos hayan resuelto. Todo lo que podamos hablar de lo sucedido antes de esa decisión para mí no tiene sentido y valoro la decisión de Estudiantes y respeto a los dirigentes, a Enrique Agosti y toda su gente. Uno se apoya en ese sentido hacia ellos, por eso no tiene sentido hablar de lo que pasó".

Estructura y trabajo

"Valoro enormemente el sacrificio que hacen los clubes, los dirigentes y todos los que conformamos el estamento del básquet para que no solo a nivel profesional sino en otras ligas- y por supuesto los clubes asociativos- lleven a cabo lo que está pasando. Darle el valor que significa pero está claro que netamente con el básquet profesional va a ser una Liga de transición adaptada a una situación extremadamente fea como la que estamos pasando".

"Que se valore todo lo que se está haciendo para que exista la burbuja acorde a la circunstancia y se pueda llevar a cabo el básquet sería muy importante para el básquet en sí y el deporte en general. Sería una muestra de que las cosas se pueden hacer y que estén acorde y a la altura de las circunstancias".

"Valorar al jugador nacional como siempre se lo hizo y más aún adaptado a la realidad que hace a la parte económica. Hay algunos clubes que van a poder traer extranjeros, otros que se van a tener que adaptar a la realidad o a países limítrofes y entonces en eso se va a tratar. Valorarla y tenerle paciencia, que si se puede jugar se adaptará, el esfuerzo lo están haciendo".

Los reclutamientos

"Estudiantes de Concordia venía con un trabajo de reclutamiento. Fueron para mí dos años de mucha relevancia y le di importancia a seguir trabajando con el reclutamiento porque se han tomado chicos y de buena calidad con buena proyección".

"Ojalá que esos chicos sirvan para lo que Estudiantes emprenda, sea la Liga Argentina u otro estamento, esos chicos están aptos y capacitados para jugar el nivel que emprenda Estudiantes. Estaban trabajando en forma consensuada y estos dos años hemos hecho mucho con el trabajo de formación que está a cargo de Díaz Vélez".

"Había una interrelación permanente, eso también es muy valorable en estos dos años de gestión mía. Empezamos a trabajar en forma conjunta y consensuar los tipos de entrenamiento a desarrollar con estos jóvenes. Hay una estructura, ojalá la puedan mantener y la consoliden con estos jóvenes que pueden jugar. No hay dudas que el trabajo en inferiores está a cargo de un excelente profesional como Jorge Díaz Vélez".