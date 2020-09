Santiago Barrales: "Que Argentino me haya dado esta chance es una alegría inmensa"

Santiago Barrales será una de las nuevas caras de Argentino para la próxima edición de La Liga Nacional de Básquetbol. El jugador nacido en Chivilcoy y, de último paso justamente por el club Racing de su ciudad, habló acerca de sus deseos para esta nueva temporada, de cómo ve el armado del plantel y de lo que buscará aportarle al equipo de Junín.

- ¿Cómo vivís esta llegada a tu nuevo club, Argentino?

- La realidad es que estoy muy contento. Es un sueño cumplido para mí después de mucho tiempo de pelearla, de mucho esfuerzo y trabajo duro, que Argentino me haya dado esta chance es una alegría inmensa. Pude terminar de lograr uno de los objetivos que me había propuesto.

- ¿Qué significa para vos tener esta experiencia en La Liga Nacional y cómo ves el armado del equipo para lo que viene?

- Estoy logrando los objetivos que me propuse. Con respecto a los nombres que estamos teniendo en el equipo me gustan, creo que tenemos una linda mezcla entre juventud, experiencia, dinámica y sabiduría. Es una gran combinación de un montón de cosas, más allá de Cangelosi y Slider que van a ser nuestros referentes, nuestras banderas, tenemos muchos jugadores jóvenes con experiencia en la elite y eso puede llegar a darnos un plus bastante importante.

"Más allá de que el rol que cada uno va teniendo dentro del equipo se va desarrollando en base al juego que está teniendo en la temporada y el que le van dando sus mismos compañeros, su técnico, el equipo en general, creo que siempre me gusta aportar frescura y ganas. Soy un jugador joven bastante atlético. Podría dar descanso, varias cosas y creo que esa es la idea, ir encontrando nuevas facetas de uno para poder seguir complementándose como profesional en cuanto a lo mental y el juego. Frescura, juventud, ganas, eso es lo principal para ir formando el resto de las facetas como jugador profesional", contó sobre sus condiciones físicas y sus características como jugador.

"Tuve la oportunidad de hablar con Matías, me hizo sentir realmente bienvenido, me dijo que me había buscando mucho tiempo. Es lindo sentirte de esa manera, que te den la bienvenida así, sentí que va a ser un técnico que va a estar ahí pase lo que pase, que va a dar mucha confianza, me dijo que me iba a apoyar. Por ahí se salió un poco de su rol de técnico y me habló como humano que es lo más importante", afirmó Barrales.

- A pesar de que no se haya terminado la temporada, ¿cómo viviste tu paso por Racing? ¿sentís que el tener también experiencia en el básquet del ascenso te sirvió para dar este salto hoy a jugar en la primera categoría?

- Es mi segunda casa, significó mucho mi paso por Racing. Mi experiencia en lo que fue La Liga Argentina me terminó de formar en el juego, como en la mentalidad, en lo que uno quería, darse cuenta que realmente quería ser jugador profesional. Mi paso por La Liga Argentina, tanto como por el Torneo Federal y el Provincial de Clubes. Racing me dio todo, me pusieron las armas arriba de la mesa, después estaba en mí utilizarlas o no y lo hice lo mejor que pude y de la mejor manera, para poder llegar, hoy por hoy, a donde estoy y en el lugar que me encuentro.

De esta manera, Argentino de Junín continúa en formación para la temporada 2020/21. Santiago Barrales se suma a los confirmados Valentín Burgos, José Peralta, Jonatan Slider, Juan Cangelosi, Juan Ignacio Laterza, Mauro Araujo y al DT, Matías Huarte.