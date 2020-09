Daniel Jaule: "El éxito no es ganar o perder, el éxito es dejar una huella por donde pasás"

Daniel Jaule y el básquetbol se encontraron cuando el juninense era pequeño y desde allí, comenzaron a transitar juntos, con alegrías y sinsabores, pero poniéndole siempre el calificado entrenador (quien cumplirá 56 años el 12 de noviembre próximo) lo mejor de sí, pese a algunas contingencias que le deparó la vida, como el tremendo accidente que hace que el técnico tenga que desplazarse en silla de ruedas.

Pero eso no lo amilanó, siguió escribiendo la historia que inició como coach en las formativas del Club Atlético Sarmiento y recorrió varias ciudades y categorías del baloncesto argentino, además de estar varias temporadas dirigiendo en la exigente Liga Mexicana.

Hace pocos meses, Jaule regresó a Junín, para radicarse nuevamente en la ciudad que lo vio nacer y dirigir al Club Ciclista Juninense en la próxima Liga Argentina de Básquetbol, y aunque aún no se han iniciado los entrenamientos, por la vigente pandemia del coronavirus, Daniel y la dirigencia de la institución de la avenida General San Martín trabajan en el armado del plantel, la planificación y otros temas de importancia a la hora de iniciar la competencia.

Sobre el particular, el ex entrenador de San Martín de Junín dijo: "Comenzamos a hablar con `Migui´ Had (presidente de Ciclista) de la posibilidad de hacer un proyecto en el club, las charlas se iniciaron cuando ya estábamos en cuarentena por la pandemia, y me pareció una buena posibilidad de regresar a Junín después de tanto tiempo. Llevo más de 30 años de profesión (como entrenador), así que de cada lugar siempre me llevo algo. Solo un año y medio no he trabajado en mi carrera, que fue cuando tuve el accidente y lo que puedo decir es que trabajar en el exterior te abre la cabeza. Soy un profesional que permanentemente se perfecciona, sabiendo que no hay otra posibilidad si querés estar siempre en el alto rendimiento", manifestó.

Sobre su regreso como conductor técnico a un equipo de nuestro medio, el DT dijo seguidamente: "Lo tomo con la responsabilidad y el compromiso de siempre, no me permito que no sea así, tanto de mi parte como con todos los que formarán parte del equipo. Lo especial es que está mi familia acá, ésta es mi ciudad y también están mis amigos, además de estar ahora en un club con historia, como sin dudas lo es Ciclista Juninense".

Añadió: "Estamos tratando, primero, de cerrar el equipo, y ya tengo un bosquejo de lo que quiero hacer. Una vez que tengamos fecha concreta del calendario, podremos saber cuándo comenzaremos la pre temporada. Por ahora, es realmente difícil, al no programar bien todo, al no tener aún una fecha fija del regreso al trabajo".

Armado del equipo

Siguiendo con el armado del plantel de la entidad verdirroja, Jaule reconoció: "Siempre dependés del presupuesto y en base a eso vamos contratando. La idea inicial era tener la mayor cantidad de jugadores de Junín en el plantel y los que no estarán, es porque eligieron otras opciones y no se quedaron en la Ciudad. Será un equipo muy joven, un gran desafío para todos, pero tendré que ser también la base de equipos para futuras Ligas. Nos restan tres fichas y ahí vamos a coordinarlo, porque será un jugador nacional y dos extranjeros u otra opción puede ser dos nacionales y un extranjero".

"Estamos en la búsqueda de un `1´ (base) titular, un `2/3´ y un jugador interior `4/5´ para completar. Además, los jugadores juveniles para mí son fundamentales, en el día a día, porque me gusta siempre trabajar con 15 jugadores en cancha y para proyectarlos a futuro. A cada club que voy me gusta que el básquet sea uno solo, no qué haya varios clubes dentro de un club. Todos tienen la misma camiseta, después -lógicamente-, depende de los dirigentes qué quieren hacer y de los jugadores que demuestren que quieren estar. Ahí ya es responsabilidad de cada uno, y lo mismo pasa con los entrenadores de la institución, ya que todos podrán participar del trabajo del equipo profesional".

Seguidamente, Jaule confirmó las fichas del plantel que ya tiene aseguradas, al detallar: "Como Sub-23 tenemos a Bruno Conti y a Juan Pedemonte, Maximiliano Tamburini, el `Vasco´ Bautista Arrascaete, Agustín Acuña y reitero que nos falta un `1´, un `2/3´ y un grande (pivot). Además, contamos con un grupo de 8 a 10 juveniles que voy a mirar, van a trabajar conmigo y formarán parte del plantel profesional. En el caso de Silvano Merlo, ya lo considero dentro del equipo superior, pero quiero que los juveniles sean parte del proceso, pero no se le regalará nada, ahí lo harán por merecimientos propios".

La importancia de los dirigentes

Sobre el resto del cuerpo técnico que trabajará bajo su mando, el entrenador jefe del CCJ dijo:

"Hoy los cuerpos técnicos son grandes y los entrenadores que están en el club formarán parte del proceso, con responsabilidades para ellos también. Es una forma de perfeccionarse, que tendrán día a día. Yo soy un entrenador al que le gusta formar entrenadores y queda claro que muchos que fueron mis asistentes, después tomaron algún equipo profesional".

También puntualizó: "Quiero tener un asistente mío y hacer un trabajo que le sirva a todo el club, me gustaría mucho profesionalizar cada aspecto del Club. Ciclista Juninense tiene una cultura, una esencia, pero quiero tratar que mi paso por el Club sirva para llevar el mismo al próximo nivel, que seamos un equipo profesional de punta a punta. Seguramente habrá áreas que ya están obsoletas y en esta gestión hay que cambiarlas".

"El éxito no es ganar o perder, el éxito es dejar una huella por donde pasás y muchas cosas dependen de la gestión y no del dinero. Por supuesto que esto tiene que ser acompañado por la dirigencia y ellos son fundamentales para un proyecto, son un eslabón clave para que las cosas se realicen, pero siempre se trata de hacer un gran trabajo en equipo, donde se note que somos solo uno. Por eso, me gustaría que el club sea ejemplo en todo", remarcó.

Para finalizar, Daniel Jaule agradeció "como siempre a quien me da trabajo, en este caso a la gente de Ciclista, que confía en el proyecto deportivo a pesar del momento que estamos viviendo. Espero que pronto podamos estar en una cancha y hagamos historia en Junín y en el Club", completó.