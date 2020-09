Por qué vendió la plaza Estudiantes

El presidente de Estudiantes de Concordia, Cristian Cañete, y el dirigente del básquet profesional, Enrique Agosti, expresaron los motivos de la venta de la plaza de Liga Nacional.

“Hay que actuar con la razón y no con la pasión” fue la frase que señaló Agosti en el comienzo de sus palabras. “Hay que estar con los pies sobre la tierra y estar tranquilos. Creo que fue una decisión valiente, no es fácil tomar este tipo de decisiones cuando hay un club de por medio. Esto es un gran aprendizaje que me deja como dirigente deportivo, administrar la pasión, creo que es más difícil que lo económico”, agregó.

Por otro lado, el presidente de la institución dijo: “Nosotros lo que queremos es agradecer a toda la gente que nos ha acompañado, sponsors, socios, simpatizantes. Además, los queremos convocar para que continúen porque el club sigue”.

Agosti por su parte destacó: “el club quedó sano, ahora estamos apuntando a mejorar el estadio, hay obras de por medio que van por buen camino”.

Por último, agradecemos el acompañamiento de la prensa local que a pesar de la situación sanitaria se acercaron a la institución. También, a los medios nacionales y provinciales que estuvieron presentes vía zoom siguiendo la conferencia de prensa desde el comienzo.