Oberá TC volverá a poner a Misiones en la Liga “A”

Luego del anuncio formal realizado ayer viernes por Estudiantes de Concordia en relación a la puesta en venta de su plaza de la Liga Nacional, la ronda de averiguaciones que pudo hacer Básquet Plus nos permiten confirmar que Oberá TC será el comprador de la plaza y formará parte de la temporada 2020/21 de la Liga Nacional A.

Si bien todo se mantiene en relativo secreto (ya fueron varios los que tiraron la opción por redes), lo concreto es que el acuerdo entre las partes está hecho y no sorprende, ya que los misionenses hace rato que quieren dar el salto a la máxima categoría, y habían conseguido ya dar un salto al lograr un lugar en la próxima Liga Sudamericana, por haber ganado el Súper 4 de la Liga Argentina, donde hace tiempo viene compitiendo.

De hecho, el club aspiraba a lograr el ascenso deportivo este año, sobre todo después de ganar el Súper 4 en febrero, de local, y marchaba primero en la Conferencia Norte al momento en el que se tuvo que suspender la competición por la pandemia. Luego, al anularse descensos y ascensos, quedaron nulas sus posibilidades.

Oberá tiene prácticamente el plantel completo para la 2020/21, con Leandro Hiriart como entrenador y seis fichas mayores cerradas, pero ahora deberá analizar si con eso le alcanza para jugar en una categoría superior, donde si bien habrá varios equipos que jugarán con rosters menos poderosos que el año pasado, la diferencia sigue siendo grande. Lo que pudimos averiguar es que va a haber refuerzos, porque no alcanza con lo que tienen para competir en la élite.

Con la casi segura llegada de Oberá a la Liga, Misiones volverá a tener un representante en la Liga A, algo que solamente pudo disfrutar una temporada, la 1995/96, que deportivamente no fue mala, con Rubén Magnano de entrenador (terminaron 9º), pero que económicamente fue un desastre, quedaron debiendo mucho dinero y con un destino no previsto: vendiendo la plaza, que fue a parar a Estudiantes de Olavarría.

Ahora habrá que esperar que todo se haga oficial, tras cumplir el procedimiento burocrático que exigen los reglamentos de la Asociación de Clubes. Si no pasa nada en ese proceso, Misiones volverá a tener un equipo en la A.



La entidad

En la actualidad, OTC cuenta con 6 canchas de tenis, 5 de ellas iluminadas. También cuenta con una cancha de paddle, una de básquetbol cubierta, pileta de natación para chicos y grandes, canchas de vóley y fútbol cinco de arena. Para el básquet utiliza un estadio inaugurado en 2008, con capacidad para 2000 espectadores.

La temporada 2011-2012

Oberá Tenis Club había perdido una chance en manos de Argentino de Junín en la temporada 2011-2012. Aun con ventaja de localía, el primer juego fue para Argentino (82-78) y el segundo también (67-59), con lo cual viajó a Misiones ganando 2 a 0 en la serie. El tercer partido lo ganó otra vez el Turco (84-79) y logró el segundo ascenso que entregó la división, pudo así regresar a la máxima categoría tras tan solo un año en segunda.

Luz y Fuerza, el último de Misiones

En 1995, el club Luz y Fuerza de Posadas se consagraba campeón del Torneo Nacional de Ascenso (TNA), tras vencer en la final a Mendoza de Regatas, y ascendía a la Liga Nacional de Básquetbol. El equipo «eléctrico» militó una temporada en la máxima categoría del baloncesto argentino, donde terminó 9º, y luego de una ruptura dirigencial, desertó del campeonato siguiente, quedando dicha plaza en manos de Estudiantes de Olavarría.

Integraron el equipo campeón: Matías Tomatis, Fernando Posseto, Donald Jones, Pablo Hoya, Lauro Mercado, Miguel Zandomeni, Gustavo Monella, Fernando Rodriguez, Raúl Tarnowyk, y Matías Caramuto.

Luego en la “A” jugaron: Jerome Mincy, Herb Blunt, Fernando Posseto, Mauricio Hedman, Mario Milanesio, Marcos Nóbile, Gabriel Parizzia, Alberto Manzo, Alejandro Coronel, Matías Caramuto, José Luis Ayala y Raúl Tarnowyk.