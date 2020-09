LeBron James, el más ganador de los playoffs

Durante el triunfo de Los Angeles Lakers ante Houston Rockets en el segundo cruce de las Semifinales de la Conferencia Oeste, LeBron James volvió a hacer historia de la grande: alcanzó los 161 triunfos y se ubicó en la cima de la tabla de jugadores con más victorias en los playoffs. Comparte esa posición con Derek Fisher, a quien podrá superar si logra ganar al menos un partido en esta edición.

El actual alero de la franquicia angelina disputó juegos de postemporada con tres camisetas diferentes: la de Cleveland Cavaliers en dos etapas, la de Miami Heat y la de los Lakers, con la que empezó a sumar en ese aspecto a partir de esta campaña. En tres años fue capaz de culminar esa carrera en la instancia decisiva como campeón de la competencia: 2012, 2013 y 2016. Además, llegó a las Finales en otras seis ocasiones.

James no solo está a punto de quedar en solitario como el atleta con más festejos en la historia de los playoffs, sino que también lidera o está entre los primeros puestos en muchos rubros: primero en minutos, en puntos, en robos, en tiros de campo y en libres, segundo en triples anotados y tercero tanto en encuentros disputados como en asistencias.

Rice, cortado en Lituania

Una vez más, la carrera de Glen Rice Jr ha quedado marcada por una actitud disciplinaria: luego de que en marzo de 2019 fuera cortado por Instituto de Córdoba luego de un repudiable gesto contra los árbitros, en este caso corrió con la misma suerte en el Juventus Utenos de Lituania. Todavía no se conoce con exactitud el problema, pero se informa que fue alejado del plantel por cuestiones relacionadas a su comportamiento.

“Esta persona es impredecible y tiene muchos problemas en la vida. Asumimos riesgos y los riesgos no funcionaron. Se acabó el circo y ahora tenemos que encontrar a alguien que quiera jugar al básquet y no ponerse a cometer estupideces", señaló Eimantas Skersis, director de la institución. Rice Jr, hijo del histórico jugador de la NBA, había llegado al país europeo seis días atrás.