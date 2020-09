Quimsa confirmó a Carabali

Bryan Carabali (24/08/99) llegó a Quimsa para ser integrante del plantel de la Liga de Desarrollo y fue reclutado por Jorge Caballero la pasada temporada. Con el paso de los partidos fue demostrando su capacidad bajo los canastos y se ganó un lugar para integrar el banco de relevos de la Liga Nacional y hasta se dio el gusto de jugar la Champions League con el equipo de Sebastián González.

¿En qué momento tomaste la decisión de quedarte en Santiago todo el período de aislamiento y cómo fue?

“La decisión la tome junto con mis padres, hablé con ellos y para ellos y para mí lo mejor era que me quede aquí en Santiago, ya que mi país estaba en una situación muy grave. Más que todo quería seguír entrenando aquí, ya que las cosas están un poco más tranquilas”.



¿Cómo calificarías tu año en Quimsa?

“Un año lleno de sorpresas, creo que me fue mejor de lo que pensaba, estábamos punteros e invictos en LDD, se me dio la oportunidad de debutar en la Liga y pude convertir puntos y eso es una motivación para trabajar más.

¿Qué es lo que más te gusta de Santiago?

“Me encanta Santiago, la gente es muy cariñosa, me tratan bien y me siento muy cómodo aquí”.

¿Cuál es tu objetivo para la próxima temporada ya que vas a ser uno de los U23?

“Mi principal objetivo es entrenar fuerte, ponerme a las órdenes del entrenador y tratar de hacer las cosas bien”.

¿Tenés un plan de entrenamiento para no perder el ritmo?

“Salir a correr casi todas las tardes e ir al gimnasio mientras las autoridades lo permitan”.