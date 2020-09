Corvalán: "Sentí que era el lugar al que tenía que ir"

Facundo Corvalán ya cuenta con nuevo equipo y desafío para la 20-21. Luego de su primera etapa en España, donde fue parte del Real Canoe para la LEB Oro, se mudó al CB Peñas Huesca para la siguiente temporada. El juninense de 21 años y 1m90 tuvo una buena participación en la 19-20 y buscará confirmarlo en su nuevo elenco.

El base ex Bahía Basket disputó 23 partidos en la LEB Oro. Anotó 150 pts (6.5 ppp), además de 40% en dobles, 25% en triples, 76% en libres, 30 rebotes (1.3 rpp) y 57 asistencias (2.4 app). Dialogó sobre su llegada, el Real Canoe y el cambio de club dentro de España.

"Mi llegada se da porque yo con el Real Canoe ya no tenía contrato, era un solo año de contrato. Lo del Betis nunca se firmó nada, hubo un precontrato pero nunca se terminó de firmar, no sé bien los motivos. Terminé jugando con un contrato secundario a un cesión de Bahía Basket con Canoe, que ese contrato ya estaba hecho hace tiempo".

"Jugué la temporada, se terminó y mi idea era buscar otra alternativa, se me dio esta oportunidad del Peñas que me gustó mucho desde el principio. Es un equipo con un proyecto claro, en el cual creo encajar de buena manera y creo que es el lugar indicado para esta siguiente temporada".

"Me sentí muy bien recibido desde el principio. El club (Real Canoe) siempre con la mejor predisposición para todo. Por ahí los resultados no acompañaron mucho, eso no ayudó, pero me saco el sombrero con la gente del Canoe, porque hacen un gran esfuerzo y la verdad que les deseo lo mejor porque son muy buena gente, con muy buenas intenciones".

El juninense se refirió expresamente a CB Peñas Huesca

"Lo que más me motivó a tomar la decisión y más ilusión es que, cuando pude hablar con el entrenador y el director deportivo, me contaron un poco cuál era la idea y el proyecto. Además de mi rol y función sentí que era el lugar al que tenía que ir porque el estilo de juego del entrenador es el que me caracteriza y es donde me siento cómodo y es un poco lo que quiero, aportar al equipo desde lo que yo sé hacer".

"Voy a tener más responsabilidades, un rol más importante dentro del equipo. Además de competir, uno de los objetivos es ayudar a los jugadores a que puedan seguir progresando y dar el siguiente paso. Intentar que sea una gran temporada como equipo e individual, que eso después viene solo".

"Cuando vos te sentís cómodo dentro de un lugar, que es lo que sentí más allá de no estar aún en el club, creo que voy a disfrutar y ahí es donde sale el mejor básquet de cada jugador y donde el equipo funciona. La idea es seguir progresando, dar el siguiente paso de llegar a un equipo de ACB y en mi cabeza siempre está el tema Selección. Cualquier competición que surja y se me dé para representar a Argentina es un tremendo orgullo".

Corvalán comentó sobre el nivel de la LEB Oro y usarlo como plataforma de despegue

"El nivel de la LEB Oro es muy bueno. Lo he dicho, es un nivel similar al de la Liga. Por ahí algún equipo de la Liga puede estar en un nivel similar y hasta superior. La LEB oro tiene un mezcla de jugadores, de edades que por ahí bajan y son cedidos de ACB o los otros jóvenes que quieren ascender y levantan mucho la intensidad y el nivel también. Hay muchos jugadores de experiencia que bajan de la ACB pero se encuentran bien físicamente y hacen lo suyo".

"Se juega una vez a la semana, eso permite al jugar poder seguir trabajando en lo que quiera y vea que necesite progresar. Por lo menos, lo que jugué la temporada pasada fue una competición que me gustó pero intentará tomar como una vidriera porque realmente se mira mucho la LEB. Los equipos de ACB miran e intentan ver jugadores que le puedan ayudar. Es una vidriera importante jugar ese torneo y es un gran paso que estoy dando, ir a otro equipo con otro protagonismo y ojalá que pueda terminar de soltarme".

Finalmente el armador de 21 años habló de su adaptación y sus progresos.

"Creo que la adaptación en esta primera temporada fue buena. En los primeros meses me costó un poco, por ahí conocer la Liga, el primer año fuera de Argentina, un rol distinto dentro del equipo a lo que venía acostumbrado en Bahía. Sentí que en los últimos partidos lo estaba haciendo muy bien, sintiéndome más con el protagonismo que me gusta tener. Lástima que quedaron varios partidos por terminar la temporada. Pero fue un año muy positivo y me sirvió mucho para esta temporada que viene, que la verdad que estoy con muchas ganas que arranque ya"

"Con respecto a los entrenamientos, no noté mucha diferencia. Es verdad que yo venía de un equipo en el que se le da importancia a esta parte como Bahía Basket, que intenta y hace todo lo posible para que el jugador pueda crecer y hacerlo más completo, no solo como jugador. En ese sentido, no encontré muchas diferencias, además que la infraestructura del Canoe no era mucho mejor que lo que hay en Argentina".

"Siento que mejore mucho en el conocimiento de juego, entender los momentos, jugar con más pausas y siento que estoy leyendo con mucha más claridad las situaciones. Me parece que di un gran paso en eso y técnicamente aprovechando la postemporada o pretemporada para meter entrenamientos de calidad. Siento que estoy creciendo mucho. En España estoy en un buen lugar para poder seguir haciendo las cosas bien y el tiempo me pondrá donde tenga que estar".

