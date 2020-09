Los argentinos, protagonistas en la jornada de amistosos

Los argentinos nuevamente volvieron a ser protagonistas en los amistosos de pretemporada de los clubes de España: Real Madrid celebró el regreso de Gabriel Deck mientras que extrañó a Facundo Campazzo, y Baskonia tuvo nuevamente en el parquet a Luca Vildoza, no solo como titular sino también como el capitán del equipo.

Real Madrid obtuvo su segundo triunfo en la preparación previa a la competencia con un ajustado 68-66 sobre Real Betis. A pesar de que Campazzo no jugó, el merengue tuvo el retorno de Gabriel Deck (7 puntos), que formó parte del quinteto titular junto a Nicolás Laprovittola (4 puntos, 4 asistencias).

El equipo de Pablo Laso sufrió a un productivo Nick Kay, el australiano terminó con 23 unidades, pero también supo disfrutar de las buenas actuaciones de Alberto Abalde y Jeffery Taylor para cerrar la victoria.

Otro de los regresos que vivió la Liga Endesa fue el de Luca Vildoza en el encuentro de Baskonia: el base argentino sumó minutos luego de la fractura nasal y aportó 6 puntos, 6 asistencias y 3 rebotes en la victoria 78-82 frente a Movistar Estudiantes.

A pesar de que el conjunto de Vitória sufrió con el goleo de Avramovic (24 puntos) y Brown (21 puntos), pudo despegarse en el marcador en el último cuarto gracias a la actuación de Alec Peters (22 tantos, 6 rebotes y 2 asistencias) y a una buena efectividad desde detrás del perímetro (40%).

Este jueves, Real Madrid y Baskonia se medirán en lo que será la preparación para ambos en su respectivo camino a las semifinales de la Supercopa de España ACB el próximo 12 de septiembre. Un duelo entre dos equipos que se verán las caras durante toda la temporada, no solo en la Liga Endesa, sino también en la Euroliga.

Por otro lado, Montakit Fuenlabrada también se despachó con una victoria en la jornada de pretemporada al vencer 83-78 a San Pablo Burgos, mientras que Valencia hizo lo propio frente a Unicaja Málaga y se impuso 75-90. Mañana, Unicaja tendrá su revancha cuando se mida frente a UCAM Murcia en la ciudad de Lérida.