Saglietti: "El club me ha formado como persona y como profesional"

"Cuando pasó lo de la pandemia nos agarró en Buenos Aires. Estuvimos más o menos dos meses con mi familia y fue todo una sorpresa, al igual que para todos. Sinceramente, uno no planificaba nada porque había una incertidumbre extrema. Después cuando habilitaron el tema de los regresos a casa, decidimos volver a Sunchales porque ahí la situación estaba un poco más tranquila pero sin certezas de nada", dijo.

Agregó: "Hace un tiempito se comunicó conmigo Sebastián Saborido y los dirigentes también, y me plantearon cuál era la idea que tenían para esta temporada. Me entusiasmó de entrada sinceramente, pudimos llegar a buen puerto con eso, se hizo oficial mi llegada al club, así que tanto mi familia como yo estamos muy contentos de estar acá".

Seguidamente señaló: "Colectivamente fue una temporada irregular. Tuvimos muchos cambios de extranjeros y en el medio algunos compañeros con lesiones, por lo que nunca tuvimos el equipo completo y se hizo muy difícil. El tema de los cambios de extranjeros también, nunca pudimos tener un grupo de extranjeros como para hacerlo parte del equipo y formar un buen grupo".

“Pensar en lo colectivo”

Siguió luego diciendo: "Por momentos estábamos muy cortos de personal pero habíamos hecho un buen Súper 20 al principio, con buena calidad de juego y buenos partidos. Estos factores influyeron un poco en el funcionamiento del equipo. Creo que hice un buen papel y fui regular, pero siempre lo más importante es pensar en lo colectivo y ver el funcionamiento del equipo. Me llevo una gran imagen del club, nos han tratado muy bien, tanto a mí como a mi familia, así que me llevo un gran recuerdo de Platense y toda su gente".

"Libertad para mí es mi casa deportivamente hablando. Yo acá me formé tanto como jugador como persona. Me han inculcado todos los valores que hoy tengo, con Libertad tengo, una relación muy especial".

"Hice todas las inferiores acá también de chiquito hasta convertirme en un jugador profesional. Tengo los mejores recuerdos, como el año que salimos campeones de Liga Nacional. Súper 8 y Liga Sudamericana. Muchas experiencias y muchos momentos muy buenos dentro del club y otros no tanto, pero que suman a la experiencia y a formarte como jugador y como persona".

"Es un club muy lindo, donde la familia está muy presente, hay muchos chicos compitiendo en muchas disciplinas en la rama masculina y femenina. Tengo las mejores palabras del club, no soy muy objetivo porque me formé acá y soy hincha del club y siempre voy a hablar de esa manera. Los mejores recuerdos están acá en Libertad".

Para terminar se refirió a los objetivos para lo que se viene con Libertad (S):

"Creo que el primer objetivo tanto grupal como individual va a ser ponernos bien físicamente después de todo este parate. Por más que estemos entrenando todos de manera individual, creo que cuando empecemos los entrenamientos grupales la idea es ponernos bien físicamente, agarrar un poco la pelota y compartir momentos con el equipo. Después tanto con Daniel Hure, Ale Alloatti y yo, los tres somos de mayor experiencia en el equipo y marcar un poco el camino".

"Me entusiasma mucho que este año vamos a tener un mix entre nosotros los jugadores de experiencia y varios chicos jóvenes en el plantel. Eso es algo muy interesante, siempre me gusta cuando pasa eso. Ahora me toca estar en un lado de jugador de experiencia pero las ganas son las de siempre, de jugar y competir, y lo vamos a aprovechar", agregando como corolario:

"Como equipo, no hemos hablado mucho más allá de cuestiones informativas. El objetivo va a ser ganar la mayor cantidad de partidos para que Libertad esté lo más arriba posible. Eso me parece que va a ser el objetivo y al principio formar un equipo, esa química que es la base para toda la temporada. En cuanto a objetivos puedo visualizar eso pero tratar de que Libertad esté lo más arriba que se pueda", cerró Marcos Saglietti.