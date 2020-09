Mar del Plata y Bahía Blanca entraron en la puja por realizar la burbuja de la zona sur

La ansiedad porque vuelva el básquet está latente en cada conversación que se mantiene con gente del palo y, desde que surgió la posibilidad de volver a los entrenamientos y de crear burbujas para empezar la temporada 2020/21, se multiplicó.

¿Cuál es la idea, cuándo, dónde y cómo?

La idea

Dos burbujas de 10 equipos cada una (norte y sur). Los equipos del norte serán La Unión, Comunicaciones, Regatas, San Martín, Estudiantes, Libertad, Atenas, Instituto, Quimsa y Olímpico. En el sur: Boca, Ferro, San Lorenzo, Obras, Platense, Peñarol, Bahía Basket, Gimnasia, Argentino e Hispano.

Cuándo

Empezará el 1 de noviembre: 18 partidos por equipo en 38 días, clasificándose los primeros cuatro a un cuadrangular semifinal en la misma sede en la que estaban. Esos cuadrangulares serían entre el 11 y el 13 de diciembre. Del 18 al 20 de diciembre, en sede a definir, se jugaría el cuadrangular final de esta primera fase con los dos mejores de cada burbuja. El 8 de enero empezaría la segunda fase, dependiendo de cómo esté la situación sanitaria. Si sigue igual, se repetiría el sistema.

Dónde

Hasta ahora, por lo que la web Básquet Plus pudo averiguar, hay cinco sedes posibles para las dos burbujas. En el sur están Mar del Plata, Bahía Blanca y Capital Federal, y en el norte, Santiago del Estero y Corrientes. Sorprendería que se agregue alguna más.

En el sur, Mar del Plata pica en punta, porque la ciudad está interesada (lo confirmó su intendente, Guillermo Montenegro, a través de Nico Lauría, exjugador y actual concejal por el mismo espacio político en la ciudad). Mar del Plata quiere reactivar la economía de su sector hotelero y gastronómico, tiene las instalaciones de juego y aspira a mostrarse como una ciudad capaz de organizar algo de este tipo, incluso como prueba para el verano, que se acerca y no se sabe cómo encontrará al virus, ya que en las últimas semanas ha crecido mucho, obligando a la ciudad a retroceder una fase.

La otra candidata es Bahía Blanca, que tiene al Dow Center, baja carga viral en la ciudad, hotelería acorde y también lugares de entrenamientos. El tercer lugar es para la Ciudad de Buenos Aires, ya que tiene cinco equipos y obligaría a menos traslados, pero también es uno de los focos del Covid-19 en el país, con todo lo que eso implica para mover diariamente más de 200 personas por la ciudad. En el Norte, el panorama es bastante más tranquilo. Corrientes provincia ha tenido hasta ahora poco más de 350 casos y actualmente la Capital suma 92, cifra baja en comparación. Santiago está un poco más arriba, con 976 en total, y 35 en el día de ayer domingo. En ambos casos, las muertes son muy pocas. Córdoba, que sonó en algún momento como chance, nos comentó que "no hubo ninguna comunicación directa de la Asociación de Clubes ni de ningún dirigente. A priori, sería difícil por la situación sanitaria actual de la provincia".

Cómo

Esta es la parte más complicada y sofisticada. Hasta ahora no se han hecho en Argentina protocolos para algo tipo burbuja. Pero en el básquet hemos visto ya dos que se pusieron en práctica: Valencia en España y Orlando en la NBA. La de aquí se parecería más a la de Orlando. Diego Grippo, médico de AdC y CABB y miembro del Comité de Crisis que tienen ambas entidades funcionando desde el comienzo de la pandemia, nos dio algunas pautas básicas de lo que implicaría: "El protocolo cambia en una burbuja. Lo primero es que, por el formato en sí, tenés que asegurarte un espacio seguro, con el menor riesgo posible de contagio y circulación del virus, porque se necesita que todos los que ingresen estén libres de Covid-19. Para ello hay que realizarles el test.

Es un protocolo con muchos más detalles, porque estamos hablando de varias personas circulando en un mismo lugar". El testeo (PCR) es altamente probable que sea masivo para todos los que ingresen a la burbuja, ya sea deportistas, como directivos, periodistas y demás. Incluso, quizá empleados de los hoteles. Luego, es posible que se realicen los testeos de anticuerpos, que definen si ya se tuvo el Covid-19. Lo que está casi descartado es que se usen pulseras que mandan información online al estilo de México o la NBA.

La complicación surge porque, en una burbuja, además del control sanitario, es necesario un estricto control de la circulación y del cumplimiento de dicho control. Esto es, que nadie salga ni entre sin cumplir los reglamentos que se pauten.

Caso contrario, todo se pone en riesgo. "Tiene que haber gente que controle el uso de los barbijos, el lavado de manos en las distintas estaciones, la distancia en cada caso como corresponda, etc.", dijo Grippo.

Otro tema muy importante es que estamos a dos meses del hipotético inicio de las burbujas y eso es una eternidad en este cambiante panorama. No solo aquí. En el mundo.

Por poner un ejemplo, Jujuy pasó de tener nada a colapsar su sistema sanitario en dos meses y medio.

El propio Mar del Plata tuvo que retroceder en su fase por la actual situación: ronda los 200 casos positivos diarios.

Entonces, el plan para las burbujas tendrá una base que luego deberá modificarse de acuerdo a cómo sea la realidad en el momento de trasladar a los equipos. En el caso puntual de Mar del Plata, Lauría confirmó que la idea de ellos es utilizar 5 o 6 hoteles, uno de los cuales sería para árbitros y oficiales de mesa y otro para empleados de la AdC y prensa. El resto, para los jugadores. En todos los casos, comerían en los mismos hoteles. Y se usarían el Once Unidos y el Poli para jugar, más la cancha de Peñarol y Unión de Mar del Plata para los entrenamientos.

Bahía tiene pensado 9 equipos en el hotel Land Plaza (su propio equipo vive en el Dow), y jueves y comisionados también en el Dow Center. Ciudad de Buenos Aires y las posibles sedes del Norte todavía no dijeron cómo serían sus planes.

Para elegir el lugar, habrá que tener en cuenta, además del tema hotelero y las canchas de entrenamiento, cómo está provista la ciudad en cuanto a la logística médica. No se puede tener a 10 equipos en una ciudad que no asegure una buena respuesta hospitalaria en caso de ser necesaria. Ni tampoco, claro, una ciudad donde sus camas para Covid estén desbordadas o con alto grado de ocupación. Finalmente, como en todos los casos que hubo torneos en burbujas, sí se está armando el protocolo para cómo actuar en caso de que se den positivos. Aislamiento, testeo inmediato de los contactos estrechos, etc.".

Lo que está claro es que, como resulta lógico, la decisión sobre las ciudades donde se harán las burbujas debe resolverse, idealmente, un mes antes del inicio, para tener tiempo suficiente para armar toda la estructura que demanda la recepción de más de 200 personas en cada una de ellas, con todo lo que eso implica en estos momentos en los que los hoteles están cerrados en casi todas las ciudades candidatas hace 5 meses. Un problema que no deja de ser un desafío para una actividad y una Liga que, además, buscará la manera de soportar la crisis económica que, en este contexto, hasta parece secundaria.

