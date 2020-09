Tras ratificar que comienza en noviembre, los clubes se siguen armando convenientemente

Luego de que la Asociación de Clubes de Básquetbol ratificara el inicio de la Liga Nacional para el 1 de noviembre, los clubes activaron la contratación de jugadores. He aquí un repaso por las incorporaciones:

Argentino (Junín, Buenos Aires)

Matías Huarte fue confirmado como el entrenador en jefe del club para la campaña 2020/21 y Jonatan Slider fue el primer mayor en renovar. Ya tiene renovados también a Juan Cangelosi y Valentín Burgos. Gusmao vuelve a Ferro y seguramente buscarán piezas accesibles como para competir. Sumaron a Santiago Barrales desde Racing, a Juan Laterza desde Concordia, a Mauro Araujo desde Rocamora y a José Peralta desde Ceres.

Puesto / Confirmados

Bases / Franco Montemagio (J), Juan Laterza (U23), Valentín Burgos

Escoltas / Agustín Cavallín (J), Jonatan Slider, Mauro Araujo

Aleros / Juan Cangelosi, Santiago Barrales (U23)

Internos / Enzo Filipetti (J), José Peralta

Entrenador / Matías Huarte



Atenas (Córdoba)

Atenas de Córdoba fue uno de los equipos que más se movió en el inicio del mercado de pases, básicamente en la Liga Argentina. Cerró a cinco mayores de esa Liga: Tomás Rossi, Lucas Machuca, Gastón Córdoba, Joaquín Ríos y Matías Martínez. Seguirá Osvaldo Arduh como entrenador y los U23 del año pasado Leo Lema y Franco Baralle. También contrató a Tyron Jordan, perimetral estadounidense de 24 años. También a Joseph Nzeakor, expivote de Estudiantes de Concordia.Con el resto de los pibes se definirá quiénes continúan y quiénes salen a préstamo. Mateo Chiarini decidió no seguir en la institución.

Puesto / Confirmados

Bases / Franco Baralle (U23), Lucas Machuca

Escoltas / Joaquín Ríos, Tyron Jordan (E)

Aleros / Leo Lema (U23), Matías Martínez

Internos / Tomás Rossi, Gastón Córdoba, Joseph Nzeakor (E)

Entrenador / Osvaldo Arduh



Boca Juniors (CABA)

Aunque fue inicialmente por Silvio Santander, terminó fichando a Gonzalo García como entrenador, que vuelve a la Liga Nacional tras su exitoso paso por San Lorenzo. Su primer fichaje fue Nico De los Santos, al que dirigió 4 años en Gimnasia de Comodoro, y el segundo Leonel Schattmann. Firmó Adrián Boccia y van por un ala pivote en este orden: Mainoldi o Saiz. Renovaron a Aguerre y casi con seguridad harán lo propio con Leiva. Manuel Buendía será el base de recambio. Y si no firman a un americano cinco, quizá fichen a Tintorelli, ante la negativa de Roberto Acuña. No seguirá Gargallo.

Puesto / Confirmados

Bases / Nico De los Santos, Manuel Buendía, Agustín Faccelo (U23)

Escoltas / Leonel Schattmann

Aleros / Adrián Boccia

Internos / Federico Aguerre

Entrenador / Gonzalo García

Comunicaciones (Mercedes, Corrientes)

El equipo correntino renovó a Ariel Rearte, Cequeira, Gerlero y Fierro y recuperó a Lucas Arn. Sigue del año pasado Luciano Guerra. Bortolín se fue a Italia, y ahora buscan un dos titular. Ahora están viendo si se puede retener a Gadson al menos como extranjero. Llegará José Montero como suplente externo.

Puesto / Confirmados

Bases / Junior Cequeira, Luciano Guerra (U23)

Escoltas / José Montero

Aleros / Miguel Gerlero

Internos / Mariano Fierro, Lucas Arn

Entrenador / Ariel Rearte

Estudiantes (Concordia, Entre Ríos)

No movió piezas aún. No tiene entrenador confirmado pero mantiene varias fichas del año pasado, sobre todo los extranjeros (Alcalá, Rodríguez, Lemos). Quiere mantener a Japez como entrenador, pero no está firme eso. Federico Grun pasó a Olímpico.

Puesto / Confirmados

Bases / Matías Alluchón (U23)

Escoltas / Enderson Alcalá (E, J), Joaquín Rodríguez (E, U23)

Aleros / Ramiro Rattero (U23)

Internos / Nahuel Lemos (E, U23)

Entrenador / -

Ferro Carril Oeste (CABA)

Los porteños están en un proceso de reordenamiento luego de una temporada que resultó dura. Están terminando de arreglar las salidas de Massarelli, Marín y Thomas. Tras la partida de Laginestra, se quedó con su asistente Federico Fernández como coach central. En cuanto al roster, le quedan los jóvenes y los retornos de Rómulo Gusmao y Ariel Ramos tras sus préstamos. Rodrigo Gerhardt podría seguir o salir cedido. Fichó a Pablo Osores, Franco Benítez y Facundo Zárate. También llegará, si consigue su visa, el cubano Adriano Barreras.

Puesto / Confirmados

Bases / Tomás Spano (U23), Juan Bello (U23), Facundo Zárate

Escoltas / Valentín Béttiga (U23)

Aleros / Ignacio Varisco (J), Pablo Osores, Franco Benítez

Internos / Ariel Ramos, Rómulo Gusmao (E), Theo Metzger (E, U23), Rodrigo Gerhardt (U23)

Entrenador / Federico Fernández

Gimnasia (Comodoro Rivadavia, Chubut)

Los sureños van, como siempre, sin prisa pero sin pausa. En este largo receso confirmaron la continuidad de Franco Giorgetti y de Diego Romero, y ficharon a Sebastián Orresta. Seguirá Treise y también Rivero y luego tiene varias dudas. Vega quiere ver si consigue algo afuera. Si no, jugará en Gimnasia. Quieren a Shaquille Johnson de escolta titular. Los suplentes y los extranjeros se verán al final de todo.

Puesto / Confirmados

Bases / Jonatan Treise, Sebastián Orresta

Escoltas / Juan Manuel Rivero

Aleros / Yoanki Mensia (E, U23), Bernardo Barrera (E, U23)

Internos / Diego Romero, Franco Giorgetti

Entrenador / Martín Villagrán

Hispano Americano (Río Gallegos, Santa Cruz)

Contrataron a Gaby Piccato como reemplazo de Bianchelli. Fede Mansilla no seguirá. Podría volver Seba Mignani. Bruno Sansimoni se convirtió en el primer refuerzo de club sureño y también Lucas Gargallo y Francisco Filipa. El ex Boca tendrá su gran chance de liderar un equipo en la A. Renovó a Carlos Buemo del equipo del año pasado. Aspira a repetir a Barlow y sumar a algún otro extranjero.

Puesto / Confirmados

Bases / Bruno Sansimoni

Escoltas / -

Aleros / Lucas Gargallo, Carlos Buemo

Internos / Francisco Filipa

Entrenador / Gabriel Piccato

Instituto (Córdoba)

Seguramente tendrá una temporada de menor a mayor en cuanto a los fichajes. Quizá arranque despacio y acelere en el 2021. Tiene con contrato del año pasado a Martín Cuello y varios pibes (Reyes, Rupcic, Pedano, Tulián). Retuvo a Scala y quizá fiche a un base. Además, anunció la renovación de Espinoza. Nacho Alessio y Gonzalo Torres fueron oficializados como nuevos refuerzos. Concretó también un gran retorno: Pablo Bertone regresa al club tras 3 años en Europa y dio la sorpresa arreglando con Mateo Chiarini, el escolta U23 de Atenas.

Puesto / Confirmados

Bases / Lucas Reyes (U23), Santiago Scala

Escoltas / Francisco Pedano (U23), Pablo Bertone, Mateo Chiarini (U23)

Aleros / Martín Cuello, Juan Cruz Tulián (U23)

Internos / Enzo Rupcic (U23), Pablo Espinoza, Nacho Ale-ssio, Gonzalo Torres

Entrenador / Sebastián Ginóbili

La Unión (Formosa)

Mantendrá a Daniel Cano como entrenador y ya tiene confirmados a Víctor Fernández, Felipe Páis, Facundo Giorgi, Eduardo Vasirani. Volvieron Ale Konsztadt, Eduardo Gamboa y Federico Marín y se sumó el paraguayo Alejandro Peralta.

Puesto / Confirmados

Bases / Víctor Fernández (U23), Felipe Páis, Ale Konsztadt

Escoltas / Eduardo Gamboa

Aleros / Federico Marín

Internos / Facundo Giorgi, Eduardo Vasirani, Alejandro Peralta (E)

Entrenador / Daniel Cano

Libertad (Sunchales, Santa Fe)

Sebastián Saborido continuará siendo el entrenador de la institución santafesina por cuarta temporada consecutiva. El club cerró, pero no hizo oficial a Marcos Saglietti, Mauricio Corzo, Daniel Hure y Alejandro Alloatti. También está cerca de fichar Pablo Martínez, ex Unión de Santa Fe. Lugli tiene contrato pero se va a Platense.

Puesto / Confirmados

Bases / Manuel Alonso (U23)

Escoltas / Augusto Alonso (U23), Julián Eydallin (J)

Aleros / -

Internos / -

Entrenador / Sebastián Saborido

Obras Basket (CABA)

En Obras se fue Gregorio Martínez a la Selección argentina femenina y llegó Bernardo Murphy, luego de 12 años fuera del club. El proceso iniciado hace dos temporadas tendrá un cambio, aunque Murphy conoce bien el club. El plantel, salvo Montero, Barber y Fairell, será en principio el mismo. Además perdió a Barral, su símbolo estos años, que se fue a la segunda de Francia.

Puesto / Confirmados

Bases / Fernando Zurbriggen (U23), Juan Pablo Venegas (E, U23)

Escoltas / -

Aleros / Alejandro Zurbriggen, Luca Valussi (U23), Santiago Ibarra (U23), Emiliano Serres (E, U23)

Internos / Lautaro Berra (U23), Francisco Barbotti (U23), Víctor Andrade (E, U23)

Entrenador / Bernardo Murphy

Olímpico (La Banda, Santiago del Estero)

Leo Gutiérrez tiene contrato del año pasado y también los U23 Guillermo Allende y Luciano Ortiz. Después, Leo quiere retener a Tintorelli y mirar el mercado, ya sea de A como de Liga Argentina. Tras la salida de Karel Guzmán a Rumania, difícilmente arranque con extranjeros. Buscarán también fichas jóvenes en la A que quizá cedan otros equipos. En una semana confirmó medio plantel. Llegaron Santiago Arese, Gastón Whelan, Juane De la Fuente, Diego Guaita, Lisandro Rasio, Federico Grun y Eric Flor. Ahora va por Juan Cruz Oberto. Rodrigo Gallegos no seguirá en el club.

Puesto / Confirmados

Bases / Guillermo Allende (U23), Gastón Whelan

Escoltas / Santiago Arese, Federico Grun, Eric Flor

Aleros / Luciano Ortiz (U23), Juane De la Fuente (U23)

Internos / Diego Guaita, Lisandro Rasio

Entrenador / Leo Gutiérrez

Peñarol (Mar del Plata, Buenos Aires)

Como le pasa a unos pocos equipos, tiene una sólida base de jóvenes que, la mayoría, ya demostró que puede jugar en la categorías, como Valinotti, Monacchi, Vaulet, Gorosterrazú, etc. Fichó a Diego Gerbaudo, que ya cumplió su pena por doping y vuelve a la Liga A tras dos años. El entrenador será otra vez Carlos Romano. Sumó a Rodrigo Acuña, hermano del Toro y a Franco Pennacchiotti, ex Villa Mitre. Juan Fernández decidió por ahora no seguir jugando al básquetbol, aunque aspiran a que revea su posición.

Puesto / Confirmados

Bases / Joaquín Valinotti (U23), Thiago Dasso (U23), Diego Gerbaudo

Escoltas / Santiago Vaulet (U23), Tomás Monacchi (U23)

Aleros / Lucas Gorosterrazú (U23)

Internos / Nicolás Franco (U23), Ignacio Bednarek (J), Rodrigo Acuña, Franco Pennacchiotti

Entrenador / Carlos Romano

Platense (Vicente Lopez, GBA)

Para el año próximo tiene confirmados a Alejandro Vázquez como entrenador y a su hijo Facundo, Sebastián Morales, Federico Copes, Alejo Montes, Andrés Lugli, Alejandro Pappalardi y Fede Mansilla. Después, se hará un plantel similar al del año pasado.

Puesto / Confirmados

Bases / Facundo Vázquez (U23), Andrés Lugli

Escoltas / Federico Copes (J), Alejo Montes, Federico Mansilla

Aleros / Sebastián Morales

Internos / Alejandro Pappalardi

Entrenador / Alejandro Vázquez

Quimsa (Santiago del Estero)

Los santiagueños no quieren tener un año de transición, sobre todo porque desde FIBA les confirmaron que la BCL 2019/20 se va a terminar en algún momento, y ellos están a un partido de llegar a la final contra Flamengo, si vencen a San Lorenzo en el tercer juego de semis que quedó trunco. Por eso quieren repetir a todos los que puedan, incluso a Romero, aunque para eso habrá que ver que no se siga disparando el dólar. Por ahora tiene con contrato del año pasado a Copello y Gramajo. Renovaron a Sebastián González y a Mauro Cosolito. Su primer fichaje importante fue Ramírez Barrios. Ravenel se fue a Japón y Miller pidió un aumento imposible, aunque no cerró la negociación. Esperan retener a Mainoldi, pero no será fácil. Juan Brussino volverá tras su paso por la LNBP de México.

Puesto / Confirmados

Bases / Nicolás Copello, Juan Brussino

Escoltas / Iván Gramajo

Aleros / Mauro Cosolito

Internos / Fabián Ramírez Barrios

Entrenador / Sebastián González

Regatas (Corrientes)

Regatas tiene asegurados para la próxima temporada a Lucas Victoriano, Leandro Vildoza, Juan Pablo Arengo, Marco Giordano, Martín Fernández, Tayavek Gallizzi, Patricio Tabarez y Xavier Carreras, estos dos últimos oficializados como refuerzos. Cuando tenga armado el presupuesto verá si puede tirarse a renovar a Saiz o no llegan. Paolo Quinteros es fija que renueve. No hay plan de tener extranjeros en un comienzo.

Puesto / Confirmados

Bases / Leandro Vildoza, Marco Giordano (J), Juan Corbalán (U23)

Escoltas / Juan Pablo Arengo

Aleros / Martín Fernández (U23), Patricio Tabarez, Xavier Carreras

Internos / Joaquín Marcon (J), Taya Gallizzi

Entrenador / Lucas Victoriano



San Lorenzo (CABA)

El tetracampeón de la Liga Nacional tiene con contrato a Penka Aguirre (para cuando vuelva de México), José Vildoza, Máximo Fjellerup, Facundo Piñero (ídem Penka) y Agustín Cáffaro (ídem pero desde Uruguay). Tiene que resolver cómo reemplazar a su jugador símbolo, Marcos Mata, que seguirá en Japón. También perdió a Luciano González (Flamengo) y habrá que ver cómo hace para retener a Tucker, su máxima estrella. También aspira a mantener a Meyinsse, que jugará la LNBP mexicana. Dio el primer golpe del mercado al fichar a Kevin Hernández y además contrató a Jony Maldonado y Nicolás Romano. Santander será el comandante del barco, ya que arregló por dos temporadas.

Puesto / Confirmados

Bases / Nicolás Aguirre, José Vildoza

Escoltas / Jonathan Maldonado

Aleros / Máximo Fjellerup (U23)

Internos / Agustín Cáffaro, Kevin Hernández, Facundo Piñero, Nicolás Romano, Christian Bihurriet (U23)

Entrenador / Silvio Santander

San Martín (Corrientes)

Es de los clubes más armados para la temporada 2020/21. Tiene confirmados a Machuca, Acevedo, Basabe, Basualdo, Zanzottera, Solanas, Andreatta y Gastón García. Zanzottera está en el mercado, ya que el club pretende cederlo. Basualdo y Machuca se sumarán cuando vuelvan de México. También tiene confirmado a su entrenador, Diego Vadell. Ahora miran el mercado, con la tranquilidad de que la columna vertebral está. De alguna manera, buscan movimientos quirúrgicos que puedan completar el puzzle.

Puesto / Confirmados

Bases / Jonathan Machuca, Gastón García (U23)

Escoltas / Tomás Zanzottera, Matías Solanas (U23)

Aleros / Emiliano Basabe

Internos / Iván Basualdo, Sebastián Acevedo, Maxi Andreatta (U23)

Entrenador / Diego Vadell

Weber Bahía Basket (Bahía Blanca, Buenos Aires)

El equipo de Pepe Sánchez mantendrá a toda su plantilla de la 2019/20, salvo los extranjeros, aunque seguirá seguramente Jamaal Levy. Vuelve Thygesen tras su préstamo a San Lorenzo. Pibes le sobran, así que completar la plantilla no será problema. No seguirá José Luis Pisani en el cuerpo de entrenadores, que, como ya sabemos, Bahía Basket maneja como un grupo, sin distinciones. Martín Luis quedará como la cabeza visible de ese grupo. La idea es seguir desarrollando el juego veloz y moderno que Pepe viene pregonando hace unos años, con la analítica y la tecnología al servicio del juego.

Puesto / Confirmados

Bases / Caio Pacheco (E, U23), Fermín Thygesen (U23), Ezequiel Paz (J), Joaquín Sánchez (J)

Escoltas / Federico Elías (U23), Juan Cruz Marini (U23), Facundo Tolosa (J)

Aleros / Bautista Lugarini (J), Fausto Ruesga (U23)

Internos / Tomás Chapero (J), Rafael Paulichi (E, U23), Pedro Ianguas (E, U23), Gabriel Novaes Souza (E, J), Valentín Simondi (U23)

Entrenador / Martín Luis.

--

