Ahora sí México está en serios problemas

Desde febrero de este año, la Federación de Básquetbol de México (Ademeba) viene a los tiros con FIBA. Su presidenta, Xóchtil Lagarda, no se adaptó a los cambios que FIBA le exigió para ponerse en regla en cuanto a estatutos y varios otros temas organizativos y burocráticos, lo que provocó su suspensión como afiliada.

Esto, para que quede claro, no solo afectaba a la Federación, sino a todas sus competencias, ya que para ser legales deben estar dentro del paraguas de la Federación. Obviamente, la Liga Profesional de Baloncesto es una de ellas.

De ahí la gravedad del problema, ya que mientras la Federación esté suspendida, no se pueden realizar los transfers de los jugadores que quieren ir a jugar a esa Liga, cuya próxima edición está prevista para comenzar el 10 de setiembre y con alta presencia argentina, ya que habrá 15 jugadores y tres entrenadores de nuestro país.

La Federación, para resolver su disputa con FIBA, en lugar de aceptar los cambios, se rebeló y apeló al TAS, que es el Tribunal mundial para este tipo de conflictos, fuera del ámbito FIBA, lo que obviamente no es lo más recomendable en estos casos. Después de varios meses de espera, este jueves salió el fallo a favor de FIBA.

Lo que viene

Sergio Ganem, presidente de la Liga de México, envió una solicitud a FIBA para que quede claro que ellos no tienen nada que ver con la Federación, y así poder jugar la Liga normalmente, pero es muy improbable que se siente ese precedente desde FIBA y le permitan jugar sin estar solucionado el problema con Ademeba.

Si FIBA no acepta ese pedido y la Federación sigue en su dura postura (la presidenta habló ayer ya en pie de guerra contra FIBA), el desarrollo de la Liga está en alto peligro de comenzar en las fechas previstas. ¿Aceptará Ademeba hacer los cambios cuando la presidenta salió con los tapones de punta tras conocer el fallo? Parece improbable. Pero todo puede pasar. Ademeba y la Liga no tienen la mejor relación y lo que perjudique este fallo a la Liga no le preocupa demasiado.

Porque el problema es para todos los jugadores que formarán parte de los equipos de la Liga de México, ya que nadie podrá hacer el transfer y entonces, para poder jugar, deberían hacerlo de forma irregular, con una muy posible sanción luego de las Federaciones que sí están en regla con FIBA y que habilitan a los jugadores para jugar sus respectivas ligas.

En resumen, si los jugadores argentinos decidieran jugar en la Liga de México aunque la Federación siga suspendida, podrían luego ser inhabilitados para participar en la Liga de Argentina, Brasil, Uruguay o cualquier otra. En México aspiran a que las gestiones de Ganem ante FIBA tengan éxito, pero no pinta para que sea fácil, más allá de la buena relación entre el presidente y la Federación Internacional.

¿Qué dice el comunicado de fiba?

MIES (Suiza) - El TAS informó a FIBA y a la Federación Nacional Mexicana (Ademeba) que se desestima la apelación interpuesta por Ademeba contra la decisión de la Junta Central de la FIBA sobre la suspensión de Ademeba del 27 de marzo de 2020, y se confirma la decisión de FIBA.

El TAS también ordenó a Ademeba a pagar a FIBA la cantidad de CHF 6.000 como contribución a sus honorarios y otros gastos. Dado que el TAS solo emitió la parte operativa del premio sin motivos, FIBA no hará más comentarios en esta etapa.

Los argentinos en méxico

Dorados de Chihuahua: Kevin Hernandez, Juan Brussino, Santiago Belza (Asistente)

Fuerza Regia: Nicolás Romano, Nicolás Aguirre

Abejas de León: Marcelo Roig (DT), Guido Mariani

Plateros de Fresnillo: Diego Figueredo

Leñadores de Durango: Enzo Ruiz, Iván Basualdo, Juan José Pidal (DT), Sebastián Sucarrat (Asistente)

Aguacateros de Michoacán: Facundo Piñero, Cristian Cortés, Nicolás Casalanguida (DT)

Soles de Mexicali: Erik Thomas, Roberto Acuña