Los jugadores no se presentaron para los partidos del miércoles

La bomba del miércoles se desató en la NBA: Milwaukee Bucks definió no presentarse a jugar el quinto punto de la serie de primera ronda de Playoffs de la Conferencia Este ante Orlando Magic como medida de protesta ante los incesantes ataques raciales en Estados Unidos.

Según informó el periodista de ESPN, Adrian Wojnarowski, la franquicia de Wisconsin tomó la determinación ante el brutal hecho racial por parte de la policía hacia Jacob Blake en la ciudad donde hace de local Milwaukee. Además, agregó que no dejarían el vestuario para el comienzo del Juego 5.

Orlando Magic, rival que cae 3-1 en la serie ante los Bucks, sí se hizo presente en la cancha y realizó el precalentamiento previo al juego. Dada la demora de su oponente, decidió irse a los vestuarios a menos de 4 minutos de que suene la chicharra para que inicie el quinto punto de la llave.

Por el momento, salió un comunicado por parte de la NBA que alude a la suspensión de los juegos: “La NBA y la NBPA hoy anunciaron que a la luz de la decisión de Milwaukee Bucks de no estar en la cancha para el juego contra Orlando Magic, los tres juegos de hoy -Bucks vs Magic, Houston Rockets vs Oklahoma City Thunder y Los Angeles Lakers vs Portland Trail Blazers- serán pospuestos. Los juegos 5 de cada serie serán reprogramados”.

Minutos más tarde, el base de Milwaukee, George Hill, habló con el programa The Undefeated para expresar el motivo de la ausencia: “Estamos cansados de las muertes y de la injusticia”. Luego el medio The Athletic, por medio de Shams Charania, comunicó que los Bucks se encontraban a la espera de tener un contacto con el fiscal general de Wisconsin, Josh Kaul.

Los mensajes de los jugadores

Luego de darse a conocer el boicot por parte de Milwaukee, los jugadores de diferentes equipos de la NBA salieron a manifestarse públicamente en sus redes sociales.

El alero de Los Angeles Lakers, LeBron James, fue uno de los que alzó la voz en su cuenta personal de Twitter al expresar el cansancio por la situación: “Demandamos cambio. Estamos enfermos de esto”. La estrella de Utah Jazz, Donovan Mitchell, en cambio, publicó: “¡Demandamos cambios! Salud Bucks”.

El tweet de LeBron James

También habló el base canadiense de Denver Nuggets, Jamal Murray, quien expresó: “Demandamos justicia”. También se expresó a favor de la medida de los Bucks el perimetral de New Orleans Pelicans, Josh Hart, quien aseveró: “Queremos cambios”. La figura de San Antonio Spurs, DeMar DeRozan, escribió “Respeto Bucks”.

Más casos de boicot

El caso de Milwaukee Bucks y Orlando Magic no fue el único. Una hora después de esa suspensión, se sumó el reclamo por parte de los jugadores de Houston Rockets y Oklahoma City Thunder. Según afirmó Charania en su cuenta de Twitter, ambas franquicias tomaron la decisión de no jugar el quinto punto de la serie que se encuentra igualada 2 a 2.

La serie que corre serios riesgos de tomar la misma determinación es la que está estipulada a comenzar mañana entre Toronto Raptors y Boston Celtics, correspondiente a las semifinales de la Conferencia Este. En ese sentido, una de las voces que salió a hablar a los medios fue Pascal Siakam, alero del elenco canadiense, quien dijo que no quería ver a Jacob Blake después de estar traumatizado por el video de George Floyd. Además, puntualizó que se preguntó si había tomado una buena decisión al ir a la burbuja de Orlando.

Marc Spears, periodista de ESPN, reveló que ayer por la noche estuvieron reunidos los planteles de Boston y Toronto en el hotel donde están alojados con la posibilidad de no jugar el primer cruce entre ambos. Además, añadió que ambos equipos se reunirán nuevamente esta noche.