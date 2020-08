Facundo Corvalán: "La selección me motiva a seguir mejorando como jugador"

Facundo Corvalán, que jugará en la LEB Oro para el CB Peñas Huesca, fue parte de la tradición de APREBA los jueves vía Instagram Live, donde junto con Emiliano Negro, dialogaron sobre sus inicios, su presente y los momentos y personas que influyeron en su pasión como jugador de básquet: "Haber representado al país es algo único, es lo que me motiva a seguir mejorando. Me dio mucha experiencia a nivel deportivo y cultural, ojalá se pueda repetir el momento de vestir la camiseta de la selección".

También contó cómo fue su adaptación en la primera temporada fuera de Argentina: "Lo que más me costó en mi primer año en España fue tener que arrancar desde cero, ganar mis minutos y cambiar el tipo de rol que tenía dentro de un equipo".

"Mi objetivo en la temporada que viene es poder hacer mi juego y rendir al máximo. Una de las ideas del club es que la gente se prenda a los partidos y creo que eso para el Huesca es muy importante. Quiero potenciar y mejorar mi eficacia, tengo que aprovechar bien las oportunidades en los minutos que me toquen jugar, para poder ayudar al equipo".

"Mis inicios fueron en el Club Junín y con Mario Andrade compartí muchísimo, me ayudó para mi crecimiento como jugador y persona. Tengo pocos recuerdos de básquet, pero tengo muchos recuerdos con mis amigos, jugando en una cancha y pasando los veranos dentro del club".

"En Los Indios comenzó mi sentimiento por el básquet, tengo recuerdo de viajes y de torneos con el equipo y de todas las rifas o parrilladas que hacíamos para poder viajar y era muy lindo. Te dabas cuenta de todo el esfuerzo que había detrás de cada viaje y lo disfrutabas el doble. Fueron años muy lindos que forman parte de mi infancia".

"Con Franco Balbi tengo una muy buena relación, tuve bastantes charlas con él y hasta llegué a pedirle una foto. Me gusta la visión que tiene del juego, pude observarlo mucho. Tiene la habilidad de crear buenas situaciones, maneja muy bien los tiempos de juego, es muy lindo verlo jugar".

Finalmente, cerró la nota explicando lo que significó su etapa en Bahía Basket y lo que representaron las figuras del Sepo Ginóbili y Pepe Sánchez: "Los años que pasé en Bahía con el Sepo Ginóbili fueron increíbles, me hizo madurar mucho dentro de la cancha, siempre era muy intenso con nosotros, pero esas cosas siempre eran para mejorarnos. Siempre me decía lo mismo, que trate de picar menos la pelota, me decía que la iba a dejar como la de Ping Pong. Fue un entrenador duro que lo único que quería era hacernos mejores y buscar el beneficio para el equipo. Pepe Sánchez y Bahía Basket forman una parte muy importante de mi desarrollo como basquetbolista, me sentí muy cómodo por el trato que tuvieron conmigo y la estructura que había".

