Juan Pablo Pedemonte: “Estoy contento de llegar a Junín por lo que significa Ciclista”

Juan Pablo Pedemonte –hijo del extraordinario basquetbolista “Pipío”-es el último que incorporó Ciclista Juninense, al día de hoy.

Es el primer jugador contratado que no es nacido en la ciudad de Junín.

Tras la confirmación de su arribo, el alero habló con Democracia. “Las sensaciones son muy buenas, estoy muy contento. Por lo que significa Ciclista y por la historia que tiene dentro de la Liga Nacional. Estoy muy entusiasmado y con ganas de comenzar la temporada, sabemos que es una categoría dura pero vamos a estar a la altura”.

El joven jugador viene de jugar muy bien en Ferro de La Pampa y además tuvo un buen paso por Tiro Federal de Morteros. Sobre la charla con Jaule, puntualizó: “No hablé específicamente sobre mi rol dentro del equipo, sí me comunicó su intención de ser un equipo dinámico y con mucha juventud. Daniel es un entrenador con mucha experiencia y estoy seguro de que va a sacar lo mejor de mí para el equipo. Me gusta el plantel que se está armando”.

Por último, el mendocino comentó: “No he tenido comunicación con mis nuevos compañeros aún, de hecho no conozco a ninguno personalmente. Los conozco por nombre más que nada y sé que son buenos. Así que también tengo ganas de encontrarme con ellos y poder conocerlos. El objetivo es hacer una gran temporada”.

Maranguello sigue en Del Progreso

Gustavo Guty Maranguello renovó con el club patagónico para disputar la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquet. El capitán continuará siendo la bandera de la institución en su próxima campaña.

El alero versátil de 1,90m y 36 años es considerado un jugador inamovible dentro del plantel profesional, sus nueve temporadas jugando el torneo lo avalan, por ese motivo, Juan Marcos Kass (coach) decidió que sea el primer refuerzo. Noticia que se dio a conocer durante el mediodía, cuando la CD de Progre anunciaba su nuevo contrato por dos años.

“Lo considero fundamental para el equipo, el grupo y para el proyecto, en lo deportivo y lo humano” (Juan Kass sobre Gustavo Maranguello).

Por su talento, garra, sacrificio, goleo y experiencia, Gustavo se convirtió en una pieza clave del primer equipo de básquet de Del Progreso y un referente para los jóvenes.

Vico continúa en Oberá

A sus 64 años y con más de la mitad de ellos enfocados a conducir, dirigir y encarar proyectos en el básquet, Roberto Víctor Vico aseguró su continuidad como integrante del cuerpo técnico, donde aportará su experiencia y conocimiento en favor del equipo misionero.

Roberto, nacido en Sunchales (Santa Fe), inició su carrera en el club Unión de esa ciudad, allí jugó básquet y fútbol. Además hizo sus primeras armas como monitor de formativas y luego tuvo varias etapas como entrenador dentro de la institución. Como así también en Libertad, el otro club de la ciudad, “siempre estuve en el club, a los 18 o 19 años me invitaron a ser colaborador/monitor de las inferiores en Unión y ahí arrancó mi carrera. De a poco comencé con los cursos y capacitaciones en esto que siempre fue mi pasión” señaló.

Su continuidad en OTC y su rol dentro del cuerpo técnico

“Fue una alegría cuando Leo nuevamente me invita a estar como uno de sus asistentes en Oberá. Lo tomé muy bien, hablé con la familia y no dudamos en decir que sí”.

Roberto, con gran humildad, reconoce que la tecnología no es su fuerte, pero que sí dedica tiempo a mirar partidos y tomar apuntes que sumen al scouting: “Desde mi experiencia trato de aportar mi visión. Estoy a disposición de lo que pida Leo en los entrenamientos y todo lo que sea el área técnica”.

Su visión de OTC

“El tiempo que estuve, vi a una dirigencia ordenada y motivada en conseguir el objetivo de jugar lo más pronto posible en la Liga Nacional. En cuanto a las formativas, hay un gran trabajo de Lucas Gornatti reclutando jugadores que luego serán la base del equipo profesional en un futuro”.