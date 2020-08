Reunión cumbre por la situación del básquetbol en la Argentina

En la tarde de ayer, luego de haber suspendido la actividad por más de 5 meses, el ministerio de Deportes de la Nación, representado por el ministro Matías Lammens, se reunió con Fabián Borro, presidente CABB, y Gerardo Montenegro, presidente AdC, para darle un marco de oficio y trabajo a la posibilidad de regreso de la práctica activa del básquetbol profesional en el marco de la actual pandemia.

Las autoridades nacionales y los máximos dirigentes del básquetbol del país debatieron un buen rato el estado de situación de la actividad y las formas de volver a jugar la práctica profesional del deporte con todas las implicancias que se mueven alrededor de una industria profesional.

Se analizaron tres aspectos fundamentales para poder establecer un retorno a la actividad:

1) Situación sanitaria

2) Esquema de competencia

3) Resolución económica

El primer aspecto a resolver es el protocolo sanitario de regreso. No solo por lo que indique el ministerio de Salud, sino por la viabilidad para implementarlo. No hay una forma fácil de volver a jugar básquetbol mientras exista el virus, sigamos en pandemia y no haya vacuna. No la hay por mucho que el deseo trabaje el alma para volver.

Por lo general, suele usarse el método comparativo para establecer un parámetro racional: “En Europa se pudo, en Brasil se vuelve tal día, en México comienza ahora” y un largo etc. Pero si observamos con detenimiento, en cada lugar viven su particularidad. En ningún lugar de los nombrados se sabe con certeza si podrá cumplirse lo que se pactó. Ni el inmediato México ni las posteriores ligas europeas, que ya cerraron su nocturnidad volviendo a fases anteriores en pleno verano por el rebrote del virus.

Por lo tanto, el ministerio de Salud, que rige los protocolos de actividades para garantizar la posibilidad mínima de contagio, debe aprobar lo que presente la Liga Nacional para el regreso.

¿Y entonces cómo puede volver la Liga, aún sin vacunas para el virus? Como se hizo en cada lugar donde se jugó: con el sistema de burbujas. ¿Y es posible económicamente eso?

En principio, la salida más racional que se puede dar, pensando en un sistema de regreso para fines de octubre o principios de noviembre, sería empezando a entrenar al aire libre a comienzos de septiembre. Es difícil de implementar en todo el país pero se podría controlar y sería mucho más económico para los clubes.

Y luego pensar en un sistema de dos lugares para disputar zona Norte y zona Sur (10 equipos por zona) para completar al menos la mitad de la liga en dos sedes teniendo los cuidados extremos de salubridad.

“Hay que sacar números desapasionadamente y no asustarse”, dijo el presidente Cabb, Fabián Borro. “Esto significa que si un equipo en una primera fase de 18 partidos debe viajar 9 veces, cuánto es lo que gasta en esos nueve encuentros, más lo que le sale abrir el estadio y jugar de local en los otros 9 partidos que se ahorraría. No tiene el sistema de tickets de ingreso pero el resto lo sigue cobrando”, explicó Borro.

De todos modos, el presidente de Obras y de CABB analizó: “Acá es muy importante ver quién quiere jugar y quién no. Porque hay muchos que no tienen ganas de mover, piensan que todo es un gasto. Si los clubes que quieren jugar son 4 y 16 no les interesa empezar, será imposible que se vuelva”.

Finalmente, Fabián Borro aclaró: “Nosotros hacemos una liga profesional en la que se viaja y se gasta mucho en cada viaje. Si hacemos los números, es posible que sea conveniente un sistema de burbujas para los primeros 18 partidos, luego se verá cómo se avanza con la vacuna y los protocolos, pero ya tendríamos la mitad de la liga hecha”.

Por su parte, Gerardo Montenegro, presidente de Cabb, dijo: “No podemos contar todavía con ayuda económica de la Nación para las burbujas porque de eso no se habló. Yo estoy muy preocupado por la salud financiera de los clubes de la Liga, tenemos que arreglar muchas cosas que tienen que ver con la actividad, como involucrar a cada parte en un convenio colectivo de trabajo, pero antes que todo está la salud de los clubes”.

El senador Nacional por Santiago del Estero es optimista para el regreso pero sabe que depende de que todos acepten el protocolo sanitario.

La semana que viene se volverán a reunir este grupo de trabajo de CABB-AdC con el ministerio de Deportes para presentar un esquema de competencia. Si el ministerio de Salud lo aprueba, entonces deberán aceitar la ingeniería económica para saber si es posible.

“Depende mucho del deseo de los clubes”, confesó Montenegro. Al ser consultado por los posibles lugares donde podrían realizarse las burbujas, no hay un lugar que se haya definido. Podría ser el propio Santiago del Estero, Corrientes o Córdoba por la Norte y Buenos Aires, Mar del Plata o Bahía Blanca por la Sur. El tema hoteles + estadio + traslados se analizan para la decisión porque donde sea que se haga será a puertas cerradas.

Por el momento, el paso inicial fue dado y eso es una buena noticia. El básquet entró definitivamente en el radar del ministerio de Deportes y empiezan a trabajar juntos. De tal modo, en breve podrían llegar las primeras definiciones.

En síntesis, el básquetbol profesional de la Liga Nacional tiene varios aspectos a resolver pero podría volver antes de fin de año, no así el resto de las categorías profesionales como la Liga Argentina o el Torneo Federal, así como también la Liga de Desarrollo que deberían esperar un poco más por su regreso a la actividad.