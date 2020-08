Miguel Had: “Merlo está cerrado en un 98 %”

El máximo dirigente del verdirrojo afirmó que la contratación del base juninense está “cerrada en un 98%. Solamente estamos esperando que Lalo defina su situación con una oferta de Italia”. En caso de que se vaya del país, el apuntado para comandar la base sería Facundo Gago, ex Libertad.

Por su parte, Had se mostró conforme con el equipo hasta acá y además siguió hablando del mercado de pases: “Estamos averiguando para jugar con dos extranjeros, pero todavía no sabemos cómo sería la entrada al país. Entonces, por ahí jugamos con un extranjero interno y el alero podría ser un nacional. Los nombres que nos pidió el entrenador fueron Gustavo Maranguello o Julián Morales, que jugó en el club la temporada pasada”. Así las cosas, Ciclista se encuentra armando un equipo competitivo que ilusiona con pelear en los puestos de arriba de la zona sur de la Liga Argentina.

Maranguello en Del Progreso

Gustavo Maranguello renovó con el club patagónico para disputar la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquet. El capitán continuará siendo la bandera de la institución en su próxima campaña.

El alero versátil de 1,90m y 36 años es considerado un jugador inamovible dentro del plantel profesional, sus nueve temporadas jugando el torneo lo avalan. Por ese motivo, Juan Marcos Kass (coach) decidió que sea el primer refuerzo. Noticia que se dio a conocer durante el mediodía, cuando la CD de Progre anunciaba su nuevo contrato por dos años.

“Lo considero fundamental para el equipo, el grupo y el proyecto, en lo deportivo y lo humano” (Juan Kass sobre Gustavo Maranguello).

Por su talento, garra, sacrificio, goleo y experiencia, Gustavo se convirtió en una pieza clave del primer equipo de básquet de Del Progreso y un referente para los jóvenes.

Vico sigue en Oberá

A sus 64 años y con más de la mitad de ellos enfocados a conducir, dirigir y encarar proyectos en el básquet, Roberto Víctor Vico aseguró su continuidad como integrante del cuerpo técnico, en el que aportará su experiencia y conocimiento en favor del equipo misionero.

Roberto, nacido en Sunchales (Santa Fe), inició su carrera en el club Unión de esa ciudad, allí jugó básquet y fútbol, además hizo sus primeras armas como monitor de formativas y luego tuvo varias etapas como entrenador dentro de la institución. Como así también en Libertad, el otro club de la ciudad: “Siempre estuve en el club, a los 18 o 19 años me invitaron a ser colaborador/monitor de las inferiores en Unión y ahí arrancó mi carrera. De a poco comencé con los cursos y capacitaciones en esto que siempre fue mi pasión”, señaló.

Su continuidad en OTC y su rol dentro del cuerpo técnico

“Fue una alegría cuando Leo nuevamente me invita a estar como uno de sus asistentes en Oberá. Lo tomé muy bien, hablé con la familia y no dudamos en decir que sí”.

Roberto, con gran humildad, reconoce que la tecnología no es su fuerte, pero que sí dedica tiempo a mirar partidos y tomar apuntes que sumen al scouting “Desde mi experiencia trato de aportar mi visión. Estoy a disposición de lo que pida Leo en los entrenamientos y todo lo que sea el área técnica”.

Su visión de OTC

“El tiempo que estuve, vi a una dirigencia ordenada y motivada en conseguir el objetivo de jugar lo más pronto posible en la Liga Nacional. En cuanto a las formativas hay un gran trabajo de Lucas Gornatti reclutando jugadores que serán la base del equipo profesional en un futuro”.

Olavarría negocia con Fernández

Mientras trabajan para confirmar la participación en la próxima Liga Argentina, los dirigentes de la subcomisión de básquet de Estudiantes de Olavarría proyectan la temporada 2020/21. Apuntan a un equipo local dirigido por el "Lobito" Fernández.

Aún la Liga Argentina no tiene fecha de inicio. Son muchas las versiones y pocas las certezas en relación a la participación de Estudiantes en la próxima edición. La subcomisión de básquet trabaja arduamente en la generación de recursos que le permitan seguir en la segunda categoría. Mas allá del equipo que quieran armar, la principal preocupación pasa por la renovación de Fernández.

Hace unos días, referentes del básquet bataraz se reunieron con autoridades del Ejecutivo local. En el encuentro se abordó el contexto económico del municipio y la imposibilidad de acompañar en la temporada 2020/21. “La respuesta fue lógica para este momento, pero vamos a insistir”, señaló un dirigente luego del encuentro.

La subcomisión le manifestó este inconveniente a Gustavo Fernández y es por eso que están charlando. Las reuniones seguirán por lo menos dos semanas más, cuando haya más certezas sobre la forma de juego del torneo.

Galardo

Por una cuestión de presupuesto, el Bata buscará renovar a su segunda unidad, ya que se le hizo imposible retener a Santiago Arese, por ejemplo. Y no son optimistas con Patricio Rodríguez y Jeremías Sandrini. La situación de Agustín Brocal es diferente, porque los derechos le pertenecen al club y el que lo quiera contratar deberá pagar.

Así las cosas, la dirigencia quiere renovarle a Mariano Marina, Johu Castillo, Ignacio Galardo y Matías Sesto. Están esperando la aprobación del entrenador. Si Fernández dice que no, no ven con malos ojos la llegada de su asistente, Marcelo Macías, como entrenador jefe. Estos días serán claves.