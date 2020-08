Manuel Lambrisca: “Tuve que dejar de lado los sentimientos para no jugar en Ciclista”

Ciclista sigue en la búsqueda de armar un equipo juninense y por eso fue a buscar a Manuel Lambrisca, que fue dirigido por Daniel Jaule en Petrolero Argentino de Plaza Huincul y Del Progreso de General Roca.

El presidente Miguel Had le acercó una propuesta a él y su representante, pero finalmente el alero juninense declinó la oferta. En diálogo con Democracia explicó su decisión:

“De arranque ya era una decisión muy difícil, porque Ciclista es el club del cual soy hincha y uno de los que me formó como jugador y persona. Soy de Junín y acá están mis afectos, mi familia y mis amigos. Por eso tenía que dejar un poco los sentimientos de lado y así fue. Tuve que ver qué era lo mejor para mí. Soy un privilegiado de poder vivir de esto y por eso es que hace rato me lo tomo como un trabajo. Y quiero remarcar que soy un agradecido con la gente del club Ciclista porque se interesaron en mí desde un primer momento y quisieron contar conmigo. Hoy no se dio, pero ojalá más adelante pueda volver a vestir los colores del club”.

Lambrisca jugó varios años en las inferiores del club verdirrojo. En U15 pasó a Los Indios y volvió al club de la avenida San Martín en U17, ganando infinidad de títulos en esa categoría, U19 y Primera División.

Luego, en el profesionalismo, pasó por los mencionados clubes Del Progreso y Petrolero, más un breve lapso por La Unión de Colón.

Sobre su futuro, le marcó a Democracia: “Es casi un hecho que voy a continuar en Del Progreso. Estoy en permanente charla con los dirigentes y solo faltan detalles. Es un club que no me hizo faltar nada. Esperemos armar un equipo competitivo. El nuevo entrenador es muy bueno. Los detalles que faltan no serían un problema para confirmar mi continuidad en Río Negro”.

Lugrin en Armstrong

Juan Pablo Lugrin es el nuevo jugador de Deportivo Norte. El bonaerense será parte del plantel que disputará la próxima Liga Argentina. En el año 2016 llegó a Comunicaciones para jugar el TNA, una temporada después vistió los colores de Platense, con quien consiguió el ascenso a la máxima categoría en el año 2019.

Juan Pablo nació en la localidad de Jose C. Paz, Buenos Aires. En el Club El Porvenir comenzó su amor por el básquet, luego emigró a Los Indios de Moreno, a muy temprana edad fue reclutado por Obras Basket. en el año 2016 llegó a Comunicaciones de Mercedes para jugar el TNA. Una temporada después vistió los colores del Calamar (Platense), con quien consiguió el ascenso a la máxima categoría en el año 2019. Finalmente, la pasada Liga Argentina representó a Parque Sur, equipo participante de la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

- ¿Qué fue lo que te sedujo de la propuesta de Norte para ser parte del plantel?

- Se lo ve como un club bien armado y que tiene claras las intenciones, tiene una idea de juego que temporada tras temporada está y el desafío de volver a la Conferencia Norte también me llamó la atención; hacía 4 años que estaba en la zona sur y creo que logísticamente es distinta.

Entre tantas renovaciones, Juan Pablo viene a ser hoy la novedad en el equipo que dirige Ale Cupulutti. El alero viene de vestir la camiseta de Parque Sur en la pasada temporada, con buenos porcentajes en sus conversiones (76,7% en libres, 46.2% en dobles y 30% en triples), promediando además 4.9 rebotes por juego.

- Los números cuentan un poco tu buena perfomance, pero para que la gente de Norte te empiece a conocer, describite vos mismo como jugador.

- Como jugador estoy siempre predispuesto para el equipo, tanto defensiva como ofensivamente, un poco pensante. No me gusta describirme porque no me sale, espero poder llegarle a la gente con mi estilo de juego.

Como nos tiene acostumbrados, Norte se nutre de un plantel joven e interesante para afrontar el próximo torneo Juan Pablo, con 23 años, tendrá la tarea de acoplarse al juego que plantea el cuerpo técnico y, junto con su equipo, conseguir los objetivos que se proponen.

- ¿Cuáles son tus expectativas tanto a nivel equipo como a nivel competencia?

- La primera idea es tratar de entrar en la dinámica que proponga el cuerpo técnico. del plantel conozco únicamente a Nahuel Paccioti de haber jugado juntos en inferiores. En cuanto a la competencia, lo primero es ver cómo nos encontramos después de todo este parate, luego buscar nuestra mejor versión y ver hasta dónde nos puede llevar en el torneo.

Juan Pablo se transforma en la séptima confirmación en Deportivo Norte. El equipo espera reunirse ni bien se confirme la vuelta del básquet para comenzar una pretemporada que permita el óptimo desarrollo de cada jugador para comenzar el torneo de la mejor manera.