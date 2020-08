Valentín Burgos: “Es una oportunidad que se me da, con la cual puedo seguir manteniéndome en la Liga”

El base Valentín Burgos fue la sexta ficha de Argentino de Junín para disputar la temporada 2020/21 de la Liga Nacional de Básquetbol.

Marplatense de nacimiento (1-9-1992, 27 años), mide 1,80 m. Es surgido deportivamente en el Club Unión de esa ciudad.

Anoche dialogó con Democracia sobre las expectativas de este nuevo acuerdo, entre otros temas.

Comenzó narrando: “La temporada pasada fue muy buena. El parate nos agarró en un momento en el que estábamos muy bien, teníamos cinco partidos seguidos de local y ya con el objetivo de entrar a los play off. La verdad es que el grupo estaba muy unido y con muchas ganas de seguir”.

La renovación

“Hubo una oportunidad para quedarme en Mar del Plata, donde resido, en el club Quilmes, pero no pudimos llegar a un acuerdo, por lo cual terminé decidiendo ir a Argentino.

Tuve varias charlas con Matías Huarte. Junín es una ciudad donde me siento muy cómodo, los dirigentes son buenas personas, al igual que el cuerpo técnico. Hablé con Jony Slider mucho sobre esto y es una oportunidad que se me da, con la cual puedo seguir manteniéndome en la Liga Nacional, que era uno de los objetivos que tenía. Argentino me dio esta gran oportunidad, así que estoy muy agradecido”.



La nueva temporada

“Las expectativas son las mejores. Personalmente, un nuevo desafío para seguir mostrando que puedo estar en esta categoría.

Colectivamente, tratar de tener un buen año en el cual podamos llegar a jugar un buen básquetbol y llegar a ensamblarnos como equipo”, finalizó.

Osores en Ferro

El equipo que dirigirá Federico Fernández empieza a tomar forma haciendo oficial la contratación del alero de 33 años Pablo Osores para la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol.

El jugador nació en Tucumán, mide 1,94 metros y viene de jugar la Liga Argentina para Unión de Santa Fe. En su trayectoria tiene dos ascensos a la Liga Nacional jugando para Unión Progresista de Villa Ángela y para Estudiantes de Concordia. También formó plantel en los clubes Tucumán BB, La Unión de Colón, Anzorena de Mendoza, Asociación Mitre de Tucumán y Echagüe de Paraná entre TNA, Torneo Federal y Liga B.

En su última temporada, en el equipo tatengue marcó 370 puntos (12,8 por partido) y jugó un promedio de 28,3 minutos, siendo el de mayor tiempo en cancha. Además, obtuvo un promedio de 4,8 rebotes. Sus porcentajes de campo fueron 56,8 en dobles, 39,6 en triples, y 79,5 en libres.

Integró las selecciones de Tucumán en varias ocasiones en los campeonatos argentinos, y ganó el nacional de mayores consecutivamente en 2015 y 2016.

--

--> Se realizó una reunión histórica para el básquet argentino

--> ¿Queres vender algo? Publica en Qué Destacados