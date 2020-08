Buena victoria logró Portland por la NBA

Portland Trail Blazers le debe más que la vida a Damian Lillard al ganar un partido muy difícil ante Dallas Mavericks por 134 a 131. El base acabó con 61 puntos (9-17 en triples, 8-15 en dobles y 18-18 en tiros libres), ocho rebotes y cinco asistencias.

El triunfo los metió en el octavo lugar de la Conferencia Oeste. En caso de ganar en su último compromiso, tendrá ventaja de cara al Play-in ante el noveno de la tabla, hoy propiedad de Memphis Grizzlies.

Dallas, por su parte, quedó confirmado como el séptimo de la Conferencia Oeste con su derrota de ayer. Deberá enfrentar en Playoffs al segundo mejor récord de la temporada, el cual sería hasta el momento Los Angeles Clippers.

El primer cuarto de Lillard ya fue un preludio de la noche que se venía. Marcó 12 puntos, con dos triples incluidos, para liderar a los suyos a sacar una ventaja de siete puntos (38-31). Zach Collins, con cinco unidades, y Carmelo Anthony, con cuatro, lo acompañaron. Para Dallas, explosivo arranque de la torre Kristaps Porzingis, con 16 puntos.

Lillard continuó con su festival con nueve puntos consecutivos para darle más impulso. Terminó con 13 el parcial para seguir dándole a Portland el impulso que necesitaba para estar en carrera. Muy buen apoyo de Melo, con otros seis tantos más. Luka Doncic emergió para los Mavs con siete unidades, continuado por seis de Tim Hardaway Jr. Pese a eso, se marchó al medio tiempo los Blazers al frente 66-58.

La vuelta de los vestuarios benefició a Dallas. Se encontró a Porzingis en un gran nivel, con la mochila pesada de cargar con el goleo. Respondió con 14 puntos, con cuatro triples y un doble. Trey Burke (7), Maximilian Kleber (dos triples) y Hardaway Jr (5) hicieron una tarea muy buena para darle apoyo al europeo y dejar tres abajo a Dallas (98-95). Para los Blazers, Lillard llevó la cuenta con 14 tantos más (tres aciertos a distancia), pero también tuvo el respaldo de Anthony (9).

Con 39 puntos, parecía que Lillard podría haber quemado todos sus cartuchos. Pero no fue así. Tuvo su mejor versión para el final, con un total de 22 puntos, donde mantuvo la eficacia en libres (11-11) y le añadió dos triples claves sobre el cierre, uno con una parábola impensada para igualar en 130 el juego. Fueron Hassan Whiteside, con una volcada, y dos libres de C.J.McCollum –muy apagado con ocho unidades–, los que le dieron el éxito a los Blazers 134 a 131.

Además de la descomunal actuación de Lillard, Carmelo Anthony demostró su vigencia al ayudarlo con 26 puntos (10-17 en tiros de campo, incluso 3-5 en triples), ocho rebotes y dos recuperos. Zach Collins, con 11 unidades y ocho recobres, y Gary Trent, con 11 tantos, fueron los únicos en superar la barrera de la decena.

Kristaps Porzingis se lució en los Mavs con 36 puntos, con 7-9 en triples incluido, y seis rebotes para ser la cara del equipo. Luka Doncic, por su parte, quedó en la puerta de otro triple-doble con 25 unidades, 10 asistencias y ocho recobres. Tim Hardaway Jr., con 24 tantos, completó el podio de los texanos.

Un trámite de los Bucks

En un partido que no dio lugar para una mínima sorpresa, los Milwaukee Bucks - número uno del este - superó sin problemas a los Washington Wizards - noveno y eliminado de los playoff - por 126 a 113.

Giannis Antetokounmpo jugó solo 10 minutos, ya que en la marca de los 8:50 durante el segundo cuarto perdió el control y fue expulsado del partido tras un incidente con Moritz Wagner, a quien cabeceó en medio de un tiempo muerto luego de que le cobraran una falta ofensiva ante el propio alemán.

Fue el anteúltimo partido para ambos equipos de los denominados juegos de clasificación, por lo que ahora habrá que esperar qué decide la NBA en cuanto a una eventual sanción al griego, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo lunes comienzan los playoffs.

Sin Giannis liderando la ofensiva, una vez más Brook Lopez estuvo en un buen nivel. El pívot lideró a los Bucks (56-16) con 24 puntos y 9/11 de cancha. Por su parte, Sterling Brown lo acompañó con 23 unidades desde el banco de suplentes.

Para los Wizards (24-47) el rookie Rui Hachimura fue autor de 20 puntos (6/18 de cancha, 5/6 en libres), Ish Smith lo siguió con 19 mientras que Jerome Robinson anotó 15 tantos y bajó 7 rebotes.

El equipo de la capital estadounidense todavía no conoce la victoria luego de disputar siete partidos en la burbuja de Orlando. Mañana cerrarán su participación en la 2019/2020 cuando se midan ante los Boston Celtics.

Duelo de eliminados quedó para los Kings

Tanto los Sacramento Kings como los New Orleans Pelicans quedaron eliminados de los playoff, por lo que solo les resta cumplir con el fixture e intentar irse a su casa dejando la mejor imagen posible como equipo. En este duelo de eliminados los que sacaron el pecho fueron los californianos, quienes se llevaron el juego 112 a 106.

Harrison Barnes con 25 puntos, 8 rebotes y 2 tapas fue el jugador más destacado de los Kings en 37 minutos de acción; el serbio Bogdan Bogdanovic, por su parte, anotó 16 tantos y repartió 7 asistencias, al tiempo que Nemanja Bjelica sumó 13 puntos y Harry Giles III (11 rebotes) junto a Jabari Parker añadieron 12 cada uno. En Sacramento no estuvieron los lesionados De’Aaron Fox, Richaun Holmes ni Kent Bazemore.

Jahlil Okafor fue, con 21 puntos, el goleador de los Pelicans, que no contaron con Zion Williamson. Frank Johnson lo siguió con 18 tantos, mientras que Lonzo Ball terminó con 16, más 4 rebotes, 3 rebotes y 4 pérdidas.