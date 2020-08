Barrales: “Estoy con muchas ganas de que empiece todo”

Argentino blanqueó la incorporación de Santiago Barrales, tal como habíamos adelantado en ediciones anteriores. Es una ficha U-23 que llega a la entidad del barrio las Morochas.

Anoche, el jugador dialogó con Democracia y dijo: “Empecé a jugar a los tres años en el club Colón de Chivilcoy. Como mi viejo era entrenador, yo lo iba siguiendo por los clubes que él iba pasando.

Aproximadamente a los quince años fui reclutado por Ciclista Juninense, donde estuve un año y medio jugando.

Volví a Racing, donde participamos del regional de clubes de básquet y comenzamos a ascender, pasamos por el Torneo Federal y llegamos a la Liga Argentina, donde está actualmente el club.

Los ascensos fueron del provincial al Federal y de ahí a la Liga Argentina. En Chivilcoy gané torneos locales en primera división. En las formativas fui campeón en casi todas, tanto en Chivilcoy como con Ciclista en Junín.

Integré varias veces la selección de Chivilcoy y en algunas oportunidades la de la ciudad de Junín.

Debuté en primera a los 15 años en Chivilcoy, donde se incursionó más tarde en el Campeonato Provincial de Clubes de Básquetbol.

En la Liga Argentina debuté en el año 2018. Luego sufrí un accidente extradeportivo que me tuvo fuera de las canchas y volví la pasada temporada con Racing de Chivilcoy a jugar la Liga Argentina hasta que se cortó todo por la pandemia del Covid-19”.

Llegada al barrio Las Morochas

Sobre el arribo a la entidad del barrio las Morochas, comentó: “Llego a Argentino después de varios intentos que habían hecho los años anteriores y no se venía dando. El técnico Matías Huarte estaba interesado en que yo me sumara para la próxima temporada y mediante mi agente se hizo el pase.

Las expectativas son muchas. Es lo que siempre quise de chico, llegar a la Liga Nacional de Básquetbol. Es una mezcla de ansiedad, de querer que todo arranque rápido, de no saber cómo va a ser, pero sabiendo lo que hay que mejorar y trabajar por el cambio de categoría.

Estoy esperando que llegue la hora de comenzar los entrenamientos para ir a Junín y con muchas ganas de enfrentar este nuevo desafío”.

