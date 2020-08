Phoenix Suns le puso un freno a los Indiana Pacers

Phoenix Suns sigue en un ritmo positivo en la burbuja de Orlando. Luego de una buena serie de amistosos, su performance en los juegos oficiales no varió. Este jueves acumuló su cuarto encuentro con victoria en la misma cantidad de juegos tras batir 114 a 99 a Indiana Pacers.

El éxito de hoy lo llevó a saltar a la décima posición del Oeste, a tan solo dos cotejos de Memphis Grizzlies, el último en entrar a Playoffs. Cabe destacar que antes de que se reanude la competencia, la franquicia de Arizona comenzó en la décimo tercera colocación de la tabla de la Conferencia Oeste.

Indiana Pacers, quien esta vez vio neutralizado a T.J. Warren con 16 puntos, se mantiene en la quinta colocación del Este con marca 42-27. Se alejó de Miami Heat, cuarto de la tabla, y puede ser alcanzado por los Sixers, sexto en el escalafón.

El mejor momento de Phoenix fue durante el cierre del tercer cuarto y el inicio del último periodo. Fueron cuatro minutos 11 puntos del interno Dario Saric y 10 tantos del ex Thunder, Cameron Payne, quienes fueron los dos impulsores del parcial 21-0 del conjunto que dirige Monty Williams.

DeAndre Ayton fue estrella del ataque con 23 puntos (11-18 en tiros de campo), 10 rebotes y cuatro bloqueos. Devin Booker, además, fue su ladero con un total de 20 unidades (6-12 en TC) y 10 asistencias. El europeo, Dario Saric, registró 16 tantos y ocho recobres.

La tanda de juegos del jueves empezó con la celebración del primer partido ganado por Sacramento Kings sobre New Orleans Pelicans 140-125 en el ESPN Wide World of Sports Complex. Dejó atrás una racha negativa de tres caídas en la burbuja.

La victoria se encaminó desde el primer cuarto, donde Bogdan Bogdanovic metió un total de 19 puntos con 5-6 en triples para liderar a los Kings a ponerse al frente 49-39. La tercera parte del cotejo también fue valioso lo del serbio con nueve unidades más para imponerse 40-33 en el parcial.

Bogdanovic, quien no había anotado puntos en el partido anterior (0-14 en TC), esta vez se destapó con 35 puntos (13-20 en lanzamientos con 6-9 en triples incluido), cuatro rebotes y tres asistencias. De’Aaron Fox también sobresalió con 30 unidades y 10 pases gol, donde se desenvolvió con 12 aciertos en 21 intentos de campo.

Del lado de New Orleans, quedaron en la nada las actuaciones de Zion Williamson y Brandon Ingram. El novato resaltó a lo largo del juego con 24 puntos y 10-12 en tiros de campo, mientras que el ex Lakers llegó a 24 tantos, tres rebotes, tres asistencias y 8-14 en lanzamientos.

Tras este encuentro, ambos equipos se posicionaron en la duodécima y décimo tercera colocación de la Conferencia Este, donde igualan con la marca 29-39. Ambos quedaron a dos juegos y medio de Memphis Grizzlies.