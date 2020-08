Nuevos rumores y confirmaciones del mercado

Sigue moviéndose el mercado de la Liga Nacional tras estar parado unos cuantos meses, y en estos últimos 15 días varios equipos, sobre todo los que aspiran a pelear entre los de arriba: San Lorenzo, Boca, Instituto, Gimnasia y Quimsa. Pero no fueron los únicos.

Quimsa fichó a Fabián Ramírez Barrios y tiene cerrada la renovación de Cosolito. Ahora esperará a ver qué pasa con Leo Mainoldi (si se lo sacan Boca o San Lorenzo), mientras negocia la renovación de Brandon Robinson, que también jugará la Liga de México, como Brussino, otro de los que intentará renovar. Y luego vendrá la charla con Ismael Romero, que si no arregla en Europa volvería al club.

San Lorenzo seguirá sin entrenador aunque quizá la semana que viene pueda haber novedades. Silvio Santander pica en punta. Ahora, con 6 mayores fichados (Aguirre, Piñero, Vildoza, Cáffaro, Hernández y Maldonado) y un U23 (Fjellerup), va por un ala pivote más grande, que pueda defender a un cinco: Nico Romano, Leo Mainoldi o Javier Saiz.

Gimnasia sumó a Sebastián Orresta y renovó a Diego Romero y al Pitu Rivero, aunque este último fichaje todavía no se hizo oficial. Esperan una respuesta de Vega, que quiere irse a Europa. Y ver qué hacen con el puesto del 5, donde Acuña se fue. Villagrán intentará convencer a los dirigentes de fichar a Shaquille Johnson como escolta.

Instituto tiene abrochado aunque no oficialmente a Nacho Alessio y fue por Gonzalo Torres, otro interior. Espinoza no seguirá en principio, aunque no descartan a Nico Romano luego de México. La tienen muy difícil porque también lo quieren San Lorenzo y Boca. No lo anunciaron, pero seguirá Scala. Está bastante quieto en el mercado todavía.

Scala era uno de los pretendidos por Boca, que tras fichar a Gonzalo García salió a buscar jugadores. Del plantel 2019/20 seguirán casi con seguridad Boccia y Leiva. Quizá Aguerre. Alguna mínima chance para Konsztadt. Ninguno más de los mayores. Lograron reflotar la media cancha del Gimnasia de Gonzalo (De los Santos/Schattmann), y sería ideal que sumaran a Mainoldi, que también fue parte de ese grupo. Harán un esfuerzo por el Toro Acuña, aunque el pivote no quiere volver a la Argentina. Claro que para eso tendría que tener algo seguro afuera, cosa que hoy no tiene. Si no llega Mainoldi, buscarán a Nico Romano o Saiz.

Comunicaciones logró las renovaciones de Miguel Gerlero, Mariano Fierro y Junior Cequeira. Defelippo está lejos, aunque querrían mantenerlo. Fueron por Schattmann y Gallizzi y perdieron, pero están a un paso de cerrar a Lucas Arn.



Ferro está solucionando las salidas de Marín, Massarelli y Thomas, y está encaminado. Ninguno continuará en el club. Massarelli seguirá probablemente en la LEB de España, pero no está confirmado. Luego de fichar a Federico Fernández de DT sumó al base Facundo Zárate (ex Argentino de Junín), y tiene un listado amplio de jugadores en el marco de un presupuesto recortado (Buendía, Diez, Morales, Hure, Pablo Martínez, Penacchiotti, etc.).

San Martín renovó a Acevedo y fichó al U23 Maxi Andreatta, proyecto de 2.09 y 21 años que se inició en Regatas. Justamente los remeros cerraron a Pato Tabarez ante la salida Ramírez Barrios. Apuntan ahora a mantener a Taya (probable) y a Saiz (difícil), y verán el tema de Arengo. Paolo es una fija.

Olímpico todavía no movió fichas. Quiso retener a De los Santos, pero no pudo. Bahía no hará movimientos importantes, mientras que Hispano, que fichó a Gabriel Piccato, piensa en retener a Ken Barlow, y fichar otro americano como pivote. Interesaría el retorno de Sebastián Mignani, pero ahora habrá que ver la idea de Piccato. ¿Paletta, Lucas Pérez? Podría ser uno de ellos. Fede Mansilla no seguirá y Daniel Hure se irá a Libertad. Dura baja.

Argentino confirmó a Huarte y a Slider y va por Cangelosi, mientras que Obras seguramente cerrará a Bernardo Murphy como reemplazo de Martínez. Peñarol, que recibió el golpe de la salida de Tabarez, se quedará casi seguro con Diego Gerbaudo y sueña con el retorno de Selem Safar, que no lo descarta, siempre y cuando no le surjan ofertas del extranjero. La base seguirán siendo los pibes del club. Está cercano el arribo de Franco Pennachiotti.

Atenas tiene casi todo su plantel armado, con las 5 fichas mayores que consiguió en la Liga Argentina más el norteamericano escolta Tyrone Jordan. Se fue Mateo Chiarini. Si retiene a Horace Spencer, tendrá casi cerrado el plantel.

La Unión renovó a Páis, Giorgi y Vasirani. Y fichó a Eduardo Gamboa. Mantiene a Víctor Fernández. El base será Konsztadt o Nico Ferreyra. Elsener casi seguro partirá. Platense no se movió nada todavía. Es el más desconectado del mercado. No muy lejos está Estudiantes de Concordia, que al menos tiene algunos jugadores bajo contrato.

Por último, Libertad de Sunchales renovó a Saborido y sumará a Marcos Saglietti, Daniel Hure y Mauricio Corzo. Aspiran a recuperar a Alejandro Alloatti, que no seguirá en Ameghino (también lo quieren La Unión y Platense), y a renovar a Lockett, pero está lejos. Luego mira en el mercado de Liga Argentina. Los chicos del club tendrán más participación, sobre todo Eydallín, pero quizá también Quiroga.