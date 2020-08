Jonatan Slider es el primer confirmado por Argentino de Junín para la próxima temporada

Jonatan Slider es el primer jugador confirmado en Argentino de Junín. El tirador ya le había dado la palabra a los dirigentes que seguiría en el club cuando se fue a jugar a Uruguay.

De hecho, La Unión de Formosa hizo un intento por llevarse al jugador al norte del país, pero no pudo.

Slider, ex Peñarol de Mar del Plata, jugará su tercera temporada consecutiva en el “Turco”. En su último año, promedió 15.7 unidades (45% en dobles y 35% en triples), 5.8 rebotes y 1.7 asistencias.

Recordemos que el escolta de 33 años, además, jugará por primera vez fuera del país en la Liga Metro de Uruguay, en la cual defenderá los colores de 25 de agosto.

En cuanto al resto, Juan F. Cangelosi es casi seguro que sigue una temporada más. Del plantel anterior el pívot brasilero Gusmao Costa tendría intenciones de continuar.

Nicolás Burgos, Sebastián Uranga y Martín Gómez son los nombres que suenan para volver a vestir la casaca del club del barrio Las Morochas.



Schattmann en Boca

Boca Juniors está armando un equipazo. A los ya conocidos arribos de Gonzalo García y del base Nicolás de los Santos, en la tarde de ayer se oficializó en las redes del Xeneize la llegada del escolta Leonel Schattmann.

El ex Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia jugó en su último año en el Sesi Franca Basquete de Brasil, donde logró un campeonato y jugar ante una franquicia de la NBA. Su última incursión en la Liga Nacional fue en Quimsa de Santiago del Estero en la temporada 2018-2019 con promedios de 13 puntos, 3.5 asistencias y 2.4 rebotes.

De esta forma, Gonzalo García volverá a dirigir a Schattmann y de los Santos como ya lo hizo en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, donde lograron el Súper 4 Circus de la edición 2015.

Atenas, con extranjero

Se confirmó el primer extranjero que vestirá la camiseta de Atenas de Córdoba en la temporada 2020-2021. Se trata del estadounidense Tyron Jordan, un escolta estadounidense de 24 años.

En su trayectoria, cuenta con un último paso por la Liga LEB Plata de España, donde defendió la camiseta de Bodegas Rioja Logroño. Sus números fueron de 10.9 puntos, 3.4 asistencias, 1.4 rebotes y un 44% de acierto desde el triple en un total de 27 encuentros.

Es la sexta ficha confirmada por el elenco cordobés dirigido por Osvaldo Arduh. Anteriormente habían arribado a la institución Tomás Rossi, Lucas Machuca, Gastón Córdoba, Joaquín Ríos y Matías Martínez. Además, ayer se confirmó que Matías Chiarini tomará un nuevo rumbo en su carrera deportiva.

