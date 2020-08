Daniel Jaule: “El objetivo es armar un equipo competitivo para el próximo campeonato”

Daniel Jaule es el nuevo entrenador de Ciclista Juninense, tal como estuvo adelantando Democracia durante estos meses de negociación.

Miguel Had tuvo varias reuniones con el entrenador juninense y se pusieron de acuerdo recién ayer a la mañana. El proyecto deportivo siempre le interesó y terminaron arreglando el tema económico porque había interés de las dos partes en trabajar juntos.

Jaule fue consultado por Democracia y dijo lo siguiente: “Estoy contento, lo que quiero ahora es conocer bien a Ciclista. Por supuesto que ya lo conozco, pero ahora quiero interiorizarme y conocer toda la intimidad del club”, empezó diciendo el juninense.

Luego habló de los objetivos: “El objetivo es armar un equipo competitivo. Vamos a darle prioridad a los jugadores juninenses, ese es el proyecto. Pero obviamente uno propone y el jugador elige. En eso yo no me meto. A partir de hoy voy a empezar con los llamados. Por ahí uno tiene una idea en la cabeza y los jugadores terminan no arreglando, así que el tiempo dirá”.

Jaule viene de trabajar 2 años en Del Progreso y también 3 temporadas con Petrolero. O sea que hace 5 años viene dirigiendo en la Liga Argentina, una categoría que conoce muy bien.

Eseverri en Misiones

Oberá Tenis Club continúa en el armado del plantel para disputar la Liga Argentina y no para de sumar refuerzos. En las últimas horas, el elenco que dirige Leo Hiriart sumó al alero Gregorio Eseverri. El perimetral de 1,93 mts, oriundo de San Nicolás de los Arroyos el 25 de febrero de 1987, se suma para aportar experiencia y luchar por el ascenso a la máxima categoría del básquet nacional.

El elenco de la Capital del Monte quiere ser protagonista en el certamen y se refuerza para cuando vuelva la competencia, ahora al Celeste solamente le faltaría abrochar la ficha extranjera y tendrá todo listo para iniciar con los entrenamientos, siempre y cuando la situación epidemiológica no afecte.

Con seis torneos de experiencia en la Liga Nacional (en Belgrano de San Nicolás y Quilmes de Mar del Plata), el alero sus últimos nueve años los recorrió en el ex TNA y en la Liga Argentina repitiendo con Belgrano (2008 a 2010) y Quilmes (2010/11, 2012/13 y 2019/20, dos ascensos) y agregándole pasos por Alianza Viedma (2013/14 y 2014/15), Atlético San Isidro (2014/15), Salta Basket (2016/17 y 2018/19) y Libertad de Sunchales (2017/18, tercer ascenso a LNB). En Alianza Viedma y Salta Basket, Eseverri fue dirigido por el actual entrenador de OTC, Leandro Hiriart.

Eseverri la última campaña la pasó en Quilmes de Mar del Plata con promedios de 9.6 puntos (38% en triples), 6.3 rebotes, 1.6 asistencias y 1.5 robos en 31’ al cabo de 33 encuentros oficiales.

Por otro lado, hasta hoy 4 de septiembre Oberá Tenis Club mantiene la ilusión de poder jugar la máxima categoría del básquet nacional. El “Celeste” Oberá deberá esperar hasta septiembre para ver a quién puede comprar la plaza para disputar la Liga Nacional, en caso contrario, OTC pondrá las intención de buscar el ascenso desde la Liga Argentina. “Son inalcanzables los precios, pero se pueden negociar”, sostuvo Sergio Fervesani, presidente de OTC.

Debido a la pandemia del coronavirus, varios clubes de la Liga Nacional están en dudas sobre la participación en la categoría y eso abrió la posibilidad al elenco misionero a comprar la plaza. Aunque Sergio Fervesani, presidente de Oberá Tenis Club, mencionó que los precios para comprar la plaza son “inalcanzables”, pero que son negociables.

De igual manera, el “celeste” se sigue armando y no pierde tiempo en sumar jugadores, pensando en poder conseguir la plaza para disputar la máxima categoría del básquet argentino, como también para pelear el ascenso a la Liga Nacional. “Nos estamos armando y vamos a pelear el ascenso”, sostuvo el presidente Celeste.

Por su parte, Leo Hiriart, entrenador del equipo Campeón del Súper Cuatro, comentó en diálogo con Misiones Online que todavía no pudo regresar a la tierra colorada, pero él se encarga de pedir por los jugadores. Hasta ahora, la dirigencia cumplió con sus peticiones. “La comunicación con los dirigentes del club es excelente, estamos trabajando con mucha seriedad”, dijo Hiriart.

Al respecto del “nuevo equipo” mencionó: “Es un equipo nuevo, cada uno traerá sus vivencias de equipos anteriores, además de los jugadores que están ya. Tenemos la idea de poder concretar un departamento de psicología en la institución”.

Cabe mencionar que los misioneros han tenido mucho rodaje en el torneo anterior que se canceló: “No solo apuntamos a un resultado, queremos que cualquier juvenil de Misiones tenga la chance de convertirse en profesional y crear hábitos de profesional”, agregó

Hasta el momento, el plantel de OTC se conforma con las continuidades de Taiel Gómez Quintero (U23), Juan Ignacio Rodríguez Suppi y Rodrigo Sánchez, además del arribo de Christian Schoppler, Ariel Zago, Hans Feder Ponce (U23), Franco Fragozo (Juvenil) y Eseverri. Además de los juveniles, Gonzalo Pryszczuk, Francisco Tarnowyk, Valentino Gallardo, Ignacio Zapata, Stefano Alesso, Mirko Rudzinski y Lars Carlson.

