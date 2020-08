Damián Tintorelli: “Voy a tratar de ganar contra cualquier equipo que me toque enfrentar allá”

Damián Tintorelli jugará en Olivol para el Metro uruguayo, que se convirtió en una gran alternativa para los jugadores argentinos y para los clubes montevideanos para volver a jugar al básquetbol tras varios meses de espera. Será el quinto jugador que disputará el torneo. El pivote juninense, con pasado en Olímpico de La Banda.

- La primera respuesta es más o menos igual a la de todos los chicos que fueron a Uruguay, que es una mezcla de volver a jugar lo antes que se pueda, aprovechar un poco lo económico y la experiencia nueva.

. Imaginate que desde que terminamos de jugar el último partido hasta que arranquemos la liga, mínimo van a pasar ocho meses sin competencia. Para mí, en lo personal, es bastante nocivo estar tanto tiempo sin tener un lugar para entrenar. En Junín está todo cerrado, se puede hacer actividad afuera a veces, pero no entrar a una cancha. La oportunidad, más allá de lo económico, la vi como una chance de poder volver a estar en una competencia rápida en un lugar cercano. Después cuando arranque la liga puedo regresar con un rodaje de partidos y no sufrir esa pausa de ocho meses.

-¿Desde cuándo estás en Junín?

. Volvimos del viaje del sur, jugamos en Hispano y a los dos días se empezó a mover todo el tema del Coronavirus. Ahí Olímpico fue uno de los primeros clubes que decidió liberar por una semana a todos los jugadores por precaución. Con mi familia ya veíamos lo que estaba ocurriendo en el mundo y decidimos venir para acá para estar con nuestros seres queridos. Desde ese día estamos en Junín.

- O sea que en algún momento vas a tener que volver a Santiago a buscar las cosas. ¿Cómo estás con ellos? ¿Pudiste hablar algo?

. Con Olímpico terminé muy bien. Se portó bien la directiva y está la posibilidad abierta para que yo siga una temporada más con ellos. Esto que agarré ahora es para seguir estando en competencia, jugar y ponerme bien. Acá estoy entrenando, pero no dentro de una cancha de básquet. Únicamente se puede salir a correr.

- Te lo preguntaba más que nada porque muchos chicos van con la puerta abierta para jugar la Liga 2019/20 de Uruguay que se va a disputar a fin de año.

. A futuro todavía no tengo cerrado nada con nadie. Está apalabrado el interés mío de continuar en Olímpico. Después no es que voy a quedarme para eso. También puede pasar que Olímpico desee otro tipo jugador, pero no tengo nada firmado.

-¿Lo de Uruguay te genera cierto cosquilleo deportivo?

. Obviamente que sí, es una experiencia linda y nueva. Me genera esas ganas. Es raro el sentimiento que por ahí un deportista siente de ir a un lugar nuevo. Es otro país. Se manifiesta como una sensación linda y de competitividad.

- El otro día le preguntaba a Martín (Leiva) y te lo pregunto a vos. Para tipos que están cerca de los 40 este parate los preocupa más.

. A Martín más porque es mayor. Sí, por eso fue la decisión, en conjunto con Carlos Prunes que es quien aconseja. Cuando pasás los 34 años ya cada vez las pausas tienen que ser más cortas. Cuando sos más chico podés parar uno o dos meses y no vas a tener tantas dolencias. Si bien me cuidé mucho desde la parte física en mi carrera, uno no puede permitirse estar tanto tiempo parado. En la pandemia me agarró incertidumbre, pero siempre me mantuve en movimiento desde la parte física. Uno va a perder obviamente, pero no tanto.

-¿Va a haber un poco de pica con el resto de los argentinos?

. No sé. No lo veo así. Le vamos a poner un poco más de pimienta, pero yo, por lo menos, cada vez que me contrata un equipo me pongo la camiseta y voy a la guerra. Me gusta dejar todo y hacer lo mejor posible. Voy a tratar de ganar contra cualquiera que tenga adelante.