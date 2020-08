Mariano Bosa: “Estamos haciendo hincapié en los fundamentos individuales de los chicos”

Mariano Bosa está a cargo de las divisiones formativas del Club Atlético Argentino, básicamente de los chicos más grandes que tienen la mochila llena de ilusiones mirando de reojo al equipo profesional.

En el transcurso de la semana pasada volvieron a entrenar en El Fortín de las Morochas.

Democracia dialogó con el entrenador, quien dijo: “Estoy muy contento de que regresamos a los entrenamientos con algunas propuestas de cuidados especiales para cumplir en la cancha.

Yo creo que los chicos no se atrasaron porque cada uno entrenó en su casa. Están en una edad que si paran un poco no se nota tanto. Estamos en un club donde los chicos tienen en claro el lugar que ocupan y muchos de ellos volvieron mejor de lo que habían dejado. Han tenido tiempo de sobra para cuidarse en las comidas, hacer su rutina, salir a correr. Hay muchos chicos que vinieron con un peso más adecuado al que se fueron, otros no, pero la mayoría está bien y con muchas ganas.

Nosotros retomamos esta semana. Estamos haciendo mucho contacto con el balón y solo técnica individual. Sin oposición, en un cuadrado de cancha. El perímetro se divide en cuatro.

Sí estamos haciendo mucho hincapié en las habilidades o los fundamentos que menos desarrollados tienen. Trabajo para la mano inhábil, gancho para la izquierda, los postes bajos que jueguen para la izquierda. Los que no tienen desarrollado el tiro de tres puntos con el dribling que lo practiquen. Se hace mucho énfasis en cada detalle individual que haya que reforzar en cada jugador”.

La Liga

“A mi entender, está muy difícil que haya Liga Nacional en el país al menos este año. Habrá que conformarse con algún torneo local. Igual hay que esperar para ver cómo se van sucediendo las cosas. Esto es nuevo para todos. No se puede ver más allá. Sí creo que está todo muy difícil y que hay que esperar.

Todavía no se puso realmente en marcha lo que es el mercado propiamente dicho de la Liga. Si uno hace un panorama de cómo pueden darse las cosas, mínimamente falta un mes o más para que los jugadores puedan volver a entrenar y competir.

Ya vamos a estar cerca de fin de año, así que todo se complica demasiado. Lo veo difícil”.