Matías Huarte: “Siempre hay voluntad de llegar a un acuerdo, estamos negociando todavía”

En las puertas de una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquetbol, los clubes han comenzado lentamente a mover las fichas en el armado de sus futuros planteles.

En nuestra ciudad, Argentino se prepara para afrontar una competencia de la que no se sabe mucho todavía, pero la AdC le puso como fecha de largada el mes de octubre.

Consultado anoche por Democracia, el entrenador Matías Huarte dijo que: “Siempre hay voluntad de llegar a un acuerdo, estamos negociando con los dirigentes de Argentino. Ellos hicieron una propuesta y yo hice otra por mi parte.

Lo importante es que estamos dialogando para poder acomodar las cosas y luego se verá cómo sigue el resto”, concluyó.

Tabárez en Corrientes

El alero Patricio Tabárez jugará en el equipo correntino, que perderá a Fabián Ramírez Barrios, quien podría firmar en Brasil.

El alero deja Mar del Plata para sumarse a Regatas Corrientes tras un año en Peñarol, en el que completó una gran temporada, con 14.5 puntos y 4.5 rebotes en 27 partidos, jugando una media de 31.6 minutos por encuentro.

Tabárez, de 1.90 y 29 años, venía antes de dos buenas campañas también en Hispano Americano, con el que jugó los torneos de 2017/18 y 2018/19. Antes, había tenido un efímero paso por Olímpico en la temporada 2010/11 y dos con Obras en 2014/15 y 2015/16.

Regatas Corrientes tiene por ahora confirmados a Leandro Vildoza, Marco Giordano y Juan Pablo Corbalán, y casi asegurada la continuidad de Taya Gallizzi, pero perderá a Fabián Ramírez Barrios, al que justamente reemplazará con Tabárez. Ahora buscará renovar a Javi Saiz y Paolo Quinteros y ver qué pasa con Juan Arengo.

Maldonado a San Lorenzo

En una semana, San Lorenzo de Almagro se metió de lleno en el mercado para asegurarse un plantel competitivo para la próxima edición de la Liga Nacional. Además de renovar a Penka Aguirre (para cuando vuelva de México) y sumar a Kevin Hernández, ahora se quedó también con el escolta que pretendían varios: Jony Maldonado.

Maldonado, escolta de 30 años y 1.90 metros, viene de seis temporadas en la Liga A, arrancando en Ciclista de Junín en 2014/15, donde justamente fue compañero de Kevin Hernández, a quien reencontrará en San Lorenzo. Luego tuvo dos años en Ferro y los últimos tres en La Unión de Formosa.

En el equipo formoseño, este año, jugó 19 partidos, con 13.4 puntos, 3.2 asistencias y 2.0 rebotes en 30 minutos de media por partido. Maldonado era pretendido con fuerza también por Gimnasia de Comodoro, pero terminó prevaleciendo la oferta de San Lorenzo, donde Jony jugó el Prefederal 2012/13, también con Hernández de compañero.

Ahora, el plantel cuervo tiene cuatro fichas mayores aseguradas: Penka Aguirre, Kevin Hernández, Agustín Cáffaro y José Vildoza y una ficha U23, Máximo Fjellerup, más los juveniles. Resta resolver el tema del entrenador, la continuidad de algunos extranjeros y el resto de las fichas nacionales.

Un ex Ciclista, en Ferro

En las últimas horas se hizo oficial el ascenso de Federico Fernández desde el puesto de asistente hacia el de entrenador en jefe de Ferro Carril Oeste. El flamante director técnico de la institución de Capital Federal habló acerca de lo que aprendió en estos últimos años como miembro del staff de Hernán Laginestra y sobre los objetivos que tiene a mediano y largo plazo.

-¿Cómo se dio tu llegada al puesto de entrenador en jefe?

. Mi llegada al puesto viene posterior a la finalización del vínculo de Hernán Laginestra. Una vez que ese contrato llegó a su fin, el club me ofreció la posibilidad de ocuparme de ese cargo. Obviamente que me sorprendió. Lo acepté porque es un gran desafío y me llega en el momento justo. Estos retos están para tomarlos. Lo charlé con Hernán porque, en estos últimos dos años, hemos tenido muy buenas temporadas y el hecho de que él me haya elegido como asistente me permitió mostrar mi trabajo. A las dos partes les voy a estar agradecido de por vida por esta posibilidad, que es muy linda. Espero poder aprovecharla y disfrutarla al máximo.

-¿Qué balance hacés de estos dos años como asistente de Laginestra y qué fue lo mejor que pudiste sacar en cuanto a aprendizajes durante ese tiempo?

. El balance es muy positivo. Aprendí muchísimo de él en el día a día, en lo cotidiano. Solo tengo palabras de agradecimiento porque lo único que me llevo es aprendizaje. Saqué de él el hecho de ser muy detallista, tanto en ataque como en defensa. Hernán es muy perfeccionista y así trabaja para que el equipo vaya construyéndose en ambos costados de la cancha. Eso les permite a los jugadores asimilar su idea con mayor facilidad y provoca que terminen tomándola como algo propio.



-¿Qué objetivo te planteás a mediano plazo? ¿Cuál creés que va a ser el principal obstáculo que van a tener con el tema de la conformación del plantel?

. El objetivo a corto y mediano plazo tiene que ver con armar un plantel competitivo para esta Liga que se viene. Eso será con jugadores que tengan el deseo de seguir desarrollándose en la competencia. El principal obstáculo va a estar relacionado netamente con lo económico. Nosotros acá en Ferro no vamos a salirnos del presupuesto y armar los planteles hoy en día, con una pandemia como esta de por medio, es bastante difícil y complicado. De todos modos, está claro que trataremos de darle forma.

-¿Cómo ves el futuro cercano de la Liga Nacional y de los deportes en la Argentina? ¿Tenés fe de que puede reanudarse todo más temprano que tarde o sos más pesimista en ese aspecto?

. La verdad que al futuro de la Liga Nacional y de los deportes de la Argentina en general no lo veo con mucho optimismo. Veo la situación del país y entiendo que la prioridad está puesta en otro lado. A pesar de eso, tengo fe de que la competencia pueda reanudarse este año. Igualmente, creo que la salud está primero y, en caso de que se dé la vuelta, se tiene que hacer efectiva en las mejores condiciones. Eso nos va a permitir estar más seguros y, sobre todas las cosas, más tranquilos a la hora de ejercer nuestra profesión.

Fechas administrativas

(Sujetas a aprobación de la Asamblea del 31-8)

- Cesión de plazas 4/9/2020

- Cierre de inscripción 11/9/2020

- Presentación de avales 11/9/2020

- En la Asamblea General Ordinaria, los clubes aprobarán las reformas reglamentarias y el formato de disputa de la temporada 2020/21.