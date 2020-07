Marcelo Velazco: "Le hicimos un ofrecimiento a Matías Huarte y por ahora no hay acuerdo"

Argentino se encuentra en pleno armado del plantel para la temporada 2020-2021 de la Liga.

El "Turco" se mantiene otro año más en la máxima categoría y el vicepresidente Marcelo Velazco aseguró que la primera opción es Huarte, pero que por ahora no hay acuerdo. Además habló de la economía del club.

Velazco, al ser consultado, respondió todo. Primero empezó analizando cómo está el club en cuanto a deudas.

"Cumplimos con todo. Solo nos resta abonar el medio mes que forma parte del acuerdo por los meses restantes luego de finalizada la competencia y lo haremos el 15 de agosto. Estamos contentos de poder cumplirle a nuestros jugadores y cuerpo técnico".

Con respecto al entrenador, el vicepresidente fue muy claro. Huarte agarró un equipo que peleó abajo en la 18-19 y reemplazó a Maffei. Salvó la categoría pero no pudo clasificar a play-off. En la 19-20, Argentino armó un buen plantel y estaba en la posición 13° de la Liga. Empezaron las negociaciones para renovarle, pero Velazco explicó la situación.

"Huarte fue nuestra primera opción. Le hicimos un ofrecimiento que no aceptó. En consecuencia, le hicimos saber que íbamos a sondear a otros entrenadores. Luego nos hizo una contrapropuesta, a la cual nosotros no llegamos económicamente".

"Así que la realidad es que estamos viendo qué determinación tomamos con el presidente y el resto de la comisión directiva. Y ahora estamos sondeando a otros entrenadores".

Argentino terminó con un buen plantel, mezclando experiencia con juventud. Es por eso que la idea de la directiva es renovarle a gran parte del plantel. Los bases (Zárate y Burgos) anduvieron bien. Jonatan Slider y Juan Cangelosi son dos referentes y para el Turco sería importante tenerlos de nuevo.

"Queremos renovarle a varios jugadores, seguro. Tenemos un acuerdo de palabra con Jony Slider. No con el resto. Seguro nos tendremos que sentar a charlar con Juanchi Cangelosi y luego esperar cuando ya esté el entrenador para acordar con él".

Velazco compartió fórmula con Germán Lambrisca por más de 10 años, pero esta temporada el presidente cambió: llegó Horacio Masino. Al respecto, comentó:

"Con Germán Lambrisca nos conocemos mucho y ya sabíamos lo que pensaba el otro al tomar ciertas decisiones. Tuvo una muy buena presidencia. Horacio Masino ya estaba en la comisión y está trabajando muy bien. Tiene que tomar experiencia en algunos temas".

El Club Argentino tiene la misma incertidumbre que las demás instituciones con respecto al comienzo de la Liga. Muchos dicen a final de octubre, lo cierto es que depende de la pandemia.

"Ojalá vuelva pronto la Liga. Veo muy difícil que sea en octubre a pesar de las intenciones y deseos de los dirigentes. Considero que en noviembre o diciembre podría ser".

Marcelo Velazco también opinó del rendimiento del equipo de Huarte en la última temporada.

"A mi entender, el equipo fue de menor a mayor. Cuando se suspendió estaba en un buen momento y con varios juegos de local, con lo cual pienso que estaba para algo más. En definitiva, yo considero que cumplió ampliamente el objetivo de inicio de temporada".

Con respecto a su permanencia en la vicepresidencia hace tantos años, el juninense fue consultado por esta web acerca de sus ganas y su compromiso con el Azul.

"Es una pregunta que demandaría mucho tiempo contestar. No hay dudas de que el desgaste existe y los que estamos en un club -específicamente como el mío donde todo cuesta demasiado- es altamente estresante en algunos momentos. Pero el amor por la institución y este deporte hace que sigamos adelante. La verdad no se cuánto tiempo más estaré. Si este grupo con el que llevamos más de 10 años me necesita de alguna u otra forma, yo voy a estar. Y si llega gente nueva, la cual es necesaria, colaboraré desde afuera como siempre hice".