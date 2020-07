Facundo Corvalán vuelve a España tras el Covid-19

El juninense Facundo Corvalán, luego de haber superado con éxito el coronavirus (primer caso atendido en nuestra ciudad), vuelve a jugar en España, pero no con el Real Canoe, sino en el Huesca de la LEB Oro.

En las redes sociales, ayer se despidió de la gente de Bahía Blanca, su club que hizo de trampolín para emigrar al viejo continente donde estuvo en la pasada temporada basquetbolística.

Comentó en su cuenta de Facebook: “Y ahora finalmente me toca despedirme de ustedes… ¡Familia Bahía Basket!

Más allá de que no estuvimos juntos la temporada pasada, finalizó mi vínculo y muchas cosas pasan por mi cabeza en este momento: 4 años juntos. 4 años hermosos y tan importantes en mi vida. 4 años que se me pasaron volando gracias a todos ustedes.

Llegué desde Junín en agosto de 2015 siendo un nene lleno de ilusiones y sueños, así como también miedos por el hecho de irme lejos de casa y todo lo que el desarraigo implica.

Desde el primer día me di cuenta de que Bahía era distinto y supe que era el lugar correcto.

Quiero agradecer

-A quienes confiaron en mí para formar parte de esta tremenda organización.

-A todos mis compañeros, entrenadores, jefe de equipo, cuerpo médico, prensa y muchos más, quienes trabajan/trabajaron estos años con un mismo objetivo en común.

Siento, y creo que no me equivoco, que año a año fuimos creciendo juntos y disfrutando del camino.

-A los hinchas por el apoyo, cariño y respeto recibido dentro y fuera de la cancha ¡¡¡Siempre!!!

-A la Liga Nacional que me vió crecer junto a Bahía Basket y gracias a ella, en gran parte, paso a paso y partido tras partido logré consolidarme y sentirme un jugador profesional, así como también una persona mucho más completa y llena de valores.

-A mis amigos de Junín por estar siempre presentes y apoyarme desde la distancia y, hasta incluso algunos, más de cerca viajando a visitarme.

-A esas familias que tanto me mimaron (y aguantaron), con las cuales compartimos tantos momentos hermosos juntos.

-Y por último a mi familia, que mejor no pudo haber hecho las cosas. Supieron estar en cada momento a mi lado. Lograron que esos 600 kms que nos distanciaban físicamente no existieran. Son lo más importante de mi vida".

--

--> ¿Queres vender algo? Publica en Qué Destacados