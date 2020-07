Los Pelicans cerraron invictos su preparación en La Burbuja

New Orleans Pelicans culminó la fase preparatoria con un excelente récord de 3-0 y llega en gran forma de cara a los ocho juegos finales. Cabe destacar que en ninguno de estos partidos contó con el novato Zion Williamson. En su último juego, derrotó a Milwaukee Bucks, líder de la Conferencia Este, 124 a 103. Los de Wisconsin acabaron con marca 2-1.

Tras un inicio comprometido en el que cayó 21-30, el equipo logró escalar y remontar el partido desde el segundo lapso. En el tercer periodo agarró la punta con un parcial excepcional de 40-28 donde J.J. Redick marcó 20 puntos. En el cierre, no bajó la intensidad y el volumen de juego y cerró con un parcial 34-22.

Además de las 20 unidades de Redick, el joven Jaxson Hayes totalizó 17 puntos en la pintura con tres rebotes. El base Frank Jackson, por su parte, agregó un total de 16 unidades. Brandon Ingram (14), Jrue Holiday (14) y Lonzo Ball (12) fueron otros valores significantes en el gran momento de los Pelicans.

Para Milwaukee, Giannis Antetokounmpo tuvo un juego soberbio con 30 tantos, ocho rebotes y tres asistencias. Lo siguieron Khris Middleton con 16 unidades, ocho recobres y cuatro pases gol, por un lado, y el turco Ersan Ilyasova, con 12 puntos y 10 tableros, por otro.

Cierre con victoria

Los Angeles Lakers consiguieron cerrar con victoria su preparación de cara a la reanudación de la temporada 2019-2020. Lo hizo 123-116 sobre Washington Wizards con un gran desempeño durante los primeros tres cuartos para culminar con dos éxitos y una caída. El equipo de la capital estadounidense, en cambio, no ganó ninguno de los tres cotejos.

LeBron James, Anthony Davis, Kyle Kuzma y Dwight Howard fueron preservados en este encuentro por Frank Vogel. En cambio, sobresalieron en este juego J.R. Smith y Dion Waiters. El ex Nuggets y Knicks, por un lado, terminó con 20 puntos y seis aciertos de tres puntos. El ex Cavaliers y Heat, por otra parte, se desenvolvió con 18 unidades y seis asistencias en total. Alex Caruso también tuvo un rendimiento alto con 17 tantos, seis pases gol, cinco rebotes y tres robos.